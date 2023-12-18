В Борисполе сильно травмированной хищной птице дали второй шанс на жизнь: история спасения

Правоохранители в Борисполе Киевской области удачно разыскали и спасли хищную птицу канюка. Существо получило серьезные травмы, поэтому нуждалось в немедленной медицинской помощи.

Полиция города сразу доставила травмированного канюка, попавшего в неприятную ситуацию вблизи Березани, зоозащитникам. Об этом рассказали в Центре спасения диких животных.

Заметьте Украинцев призывают подкармливать птиц зимой: чем можно кормить, а что запрещено давать

История спасения канюка

Сотрудники полиции Борисполя успешно спасли раненого канюка и немедленно доставили его в Центр для дальнейшей помощи и обследования.

Точные обстоятельства, повлекшие беду птицы, остаются неизвестными. После комплексного обследования у канюка диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение левой ноги с размозжением кости.

Спасенный канюк / Фото Центра спасения диких животных

Быстро отреагировав, медицинская команда приступила к действиям, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшему канюку. Проведя ответные меры, специалисты квалифицированно наложили гипс на травмированную левую ногу, что облегчило ее дальнейшую реабилитацию.

Пернатому наложили гипс / Фото Центра спасения диких животных

Также был назначен комплексный план лечения для обеспечения оптимального выздоровления.

Этот случай свидетельствует о важности сотрудничества между властью и общественностью для обеспечения безопасности и защиты дикой природы,

– говорится в сообщении.

Зоозащитники подчеркнули, что нам важно помнить о необходимости сохранения и восстановления природных экосистем и их обитаемых мест. Не следует забывать и о значимости помощи и реабилитации травмированных животных.

Канюк: что нужно знать

Канюк обыкновенный, половик – это вид хищных птиц семейства ястребовых. Он определен как самая распространенная хищная птица в Украине, демонстрируя оседлое, кочевое или миграционное поведение в зависимости от региона.

Этот вид широко распространен по всей Европе, склонен вести оседлый образ жизни, хотя миграцией занимаются только птицы определенного подвида. Эти мигрирующие особи отправляются в путешествия в южные регионы Азии или Африки в течение зимних месяцев.

Канюк, доставленный в Центр для реабилитации / Фото Центра спасения диких животных

Канюк обычно встречается в непосредственной близости от открытых местностей, особенно в холмистых районах, охватывающих хвойные и лиственные леса, а также тугаевые леса. В природной среде обитания канюки живут в среднем до 26 лет, а в неволе – до 30 лет.

Европейские оценки показывают, что гнездовая популяция канюков колеблется от 814 000 до 1 390 000 пар, что составляет примерно 75% от общей популяции вида. Общая численность взрослых канюков прогнозируется от 2 100 000 до 3 700 000 особей.

Интересно, что обычных канюков иногда можно одомашнить и научить для охоты, в частности для погони за куропатками и молодыми крольчатами. Лиц, специализирующихся на дрессировке охотничьих соколов и канюков, обычно называют сокольниками.