Поліція міста одразу доставила травмованого канюка, який потрапив у неприємну ситуацію поблизу Березані, зоозахисникам. Про це розповіли у Центрі порятунку диких тварин.

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Історія порятунку канюка

Працівники поліції Борисполя успішно врятували пораненого канюка та негайно доставили його до Центру для подальшої допомоги та обстеження.

Точні обставини, що призвели до біди птаха, залишаються невідомими. Після комплексного обстеження у канюка діагностовано важку черепно-мозкову травму, пошкодження лівої ноги з розтрощенням кістки.

Врятований канюк / Фото Центру порятунку диких тварин

Швидко відреагувавши, медична команда узялася до дій, щоб надати невідкладну допомогу постраждалому канюку. Провівши відповідні заходи, фахівці кваліфіковано наклали гіпс на травмовану ліву ногу, що полегшило її подальшу реабілітацію.

Пернатому наклали гіпс / Фото Центру порятунку диких тварин

Також був призначений комплексний план лікування для забезпечення оптимального одужання.

Цей випадок свідчить про важливість співпраці між владою та громадськістю для забезпечення безпеки та захисту дикої природи,

– йдеться у повідомленні.

Зоозахисники наголосили, що нам важливо пам'ятати про потребу у збереженні та відновленні природних екосистем та їхніх обитових місць. Не слід забувати і про значущість допомоги та реабілітації травмованих тварин.

Канюк: що треба знати

Канюк звичайний, половик - це вид хижих птахів родини яструбових. Він визначений як найпоширеніший хижий птах в Україні, демонструючи осілу, кочову чи міграційну поведінку залежно від регіону.

Цей вид широко поширений по всій Європі, схильний вести осілий спосіб життя, хоча міграцією займаються лише птахи певного підвиду. Ці мігруючі особини вирушають у подорожі до південних регіонів Азії чи Африки протягом зимових місяців.

Канюк, якого доставили до Центру для реабілітації / Фото Центру порятунку диких тварин

Канюк зазвичай зустрічається в безпосередній близькості від відкритих місцевостей, особливо в горбистих районах, що охоплюють хвойні та листяні ліси, а також тугайових ліси. У природному середовищі існування канюки живуть в середньому до 26 років, а в неволі – до 30 років.

Європейські оцінки показують, що гніздова популяція канюків коливається від 814 000 до 1 390 000 пар, що становить приблизно 75% від загальної популяції виду. Загальна чисельність дорослих канюків прогнозується від 2 100 000 до 3 700 000 особин.

Цікаво, що звичайних канюків іноді можна одомашнити та навчити для полювання, зокрема для погоні за куріпками та молодими кролятами. Осіб, які спеціалізуються на дресуванні мисливських соколів і канюків, зазвичай називають сокольниками.