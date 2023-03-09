Сидел на привязке у ракетной воронки: полицейские спасли брошенную собаку Блэка в Херсоне
Источник:Нацполиция Одесщины
В Херсоне одесские полицейские нашли пса привязанным у огромной воронки, которую оставила после себя вражеская ракета на территории дома его хозяев. Пес остался один, вероятно, владельцы эвакуировались сами.
Полицейские спасли заброшенную в Херсоне собаку
Пес чудом уцелел при обстреле города. Блэк был привязан у дома, а рядом огромная ракетная воронка. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
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Семья, в которой жил пес, эвакуировалась. Четырёхлапого оставили на соседей. Когда и их дом был разрушен, они также покинули город. Правоохранители забрали собаку к себе.
Мы обнаружили собаку, обследуя поврежденные после обстрела русскими войсками домовладения жителей Херсона. Он сидел привязанным на своем дворе, а вокруг него были страшные руины. Пушистый чудом уцелел,
– рассказал заместитель начальника Раздельнянского РПП Олег Марталога.
Полицейские забрали собаку к себе и назвали Блэком. Они выходили животное, которое благодаря хорошему уходу и чуткому отношению быстро оправилось от стресса.
Марталога добавил, что хозяева Блэка, узнав, что он у полицейских, приехали за ним и забрали с собой. А в Нацполиции подчеркнули: "для украинцев каждая жизнь бесценна".
В Запорожье ГСЧС из-под завалов дома спасли бульдога
Под завалами пятиэтажного дома в Запорожье, подвергшемся российской ракетной атаке в ночь на 2 марта, спасатели нашли собаку. Бульдог пробыл там 2 дня.
Песик по кличке Мира почти двое суток находилась под завалами. К счастью, спасателям удалось освободить бедняжку, заблокированную в руинах. Сейчас четырёхлапая уже со своими хозяевами.