Сидел на привязке у ракетной воронки: полицейские спасли брошенную собаку Блэка в Херсоне

9 марта 2023, 15:10
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Источник:

Нацполиция Одесщины

В Херсоне одесские полицейские нашли пса привязанным у огромной воронки, которую оставила после себя вражеская ракета на территории дома его хозяев. Пес остался один, вероятно, владельцы эвакуировались сами.

Полицейские спасли заброшенную в Херсоне собаку

Пес чудом уцелел при обстреле города. Блэк был привязан у дома, а рядом огромная ракетная воронка. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Семья, в которой жил пес, эвакуировалась. Четырёхлапого оставили на соседей. Когда и их дом был разрушен, они также покинули город. Правоохранители забрали собаку к себе.

Мы обнаружили собаку, обследуя поврежденные после обстрела русскими войсками домовладения жителей Херсона. Он сидел привязанным на своем дворе, а вокруг него были страшные руины. Пушистый чудом уцелел,
– рассказал заместитель начальника Раздельнянского РПП Олег Марталога.

Полицейские забрали собаку к себе и назвали Блэком. Они выходили животное, которое благодаря хорошему уходу и чуткому отношению быстро оправилось от стресса.

Собака жила на руинах дома / Фото Нацполиция Одесщины

Марталога добавил, что хозяева Блэка, узнав, что он у полицейских, приехали за ним и забрали с собой. А в Нацполиции подчеркнули: "для украинцев каждая жизнь бесценна".

В Запорожье ГСЧС из-под завалов дома спасли бульдога

Под завалами пятиэтажного дома в Запорожье, подвергшемся российской ракетной атаке в ночь на 2 марта, спасатели нашли собаку. Бульдог пробыл там 2 дня.

Песик по кличке Мира почти двое суток находилась под завалами. К счастью, спасателям удалось освободить бедняжку, заблокированную в руинах. Сейчас четырёхлапая уже со своими хозяевами.

Автор: Марта Касіянчук