В Днепре ночью на улице Гоголя полицейские заметили беспризорную собаку. Животное сложно двигалось по проезжей части, поэтому инспекторы остановились, чтобы его осмотреть.
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Полицейские сразу увидели, что собака очень замерзла. У нее оказались заледеневшие лапы.
Спасение собаки / Патрульная полиция Днепропетровской области
Патрульные отогрели собачку в автомобиле, и вызвали представителей КП "Зооконтроль", которые забрали животное.
"Не будьте и вы безучастны. В ближайшие дни прогнозируют мороз, поэтому обращайте внимание на нуждающихся", — отметила патрульная полиция в сообщении.
Замерзшая собака / Патрульная полиция Днепропетровской области
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Сообщения Патрульной полиции Днепропетровской области
Друзья, на улице морозно. Одевайтесь потеплее!
А пока вы спали патрульные не забывают заботиться о тех, кто не всегда имеет тепло и уют.
Сегодня ночью на улице Гоголя прямо на проезжей части полицейские заметили собаку. Животное едва двигалось. Инспекторы остановились и подошли к ней. У собаки были заледеневшие лапы. Видно было, что пес очень замерз.
Патрульные отогрели собачку в автомобиле и вызвали представителей КП "Зооконтроль", которые забрали животное.
Не будьте и вы безучастны. В ближайшие дни прогнозируют мороз, поэтому обращайте внимание на нуждающихся в помощи.