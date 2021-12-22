В Днепре ночью на улице Гоголя полицейские заметили беспризорную собаку. Животное сложно двигалось по проезжей части, поэтому инспекторы остановились, чтобы его осмотреть.

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Полицейские сразу увидели, что собака очень замерзла. У нее оказались заледеневшие лапы.



Спасение собаки / Патрульная полиция Днепропетровской области

Патрульные отогрели собачку в автомобиле, и вызвали представителей КП "Зооконтроль", которые забрали животное.

"Не будьте и вы безучастны. В ближайшие дни прогнозируют мороз, поэтому обращайте внимание на нуждающихся", — отметила патрульная полиция в сообщении.



Замерзшая собака / Патрульная полиция Днепропетровской области

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

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Сообщения Патрульной полиции Днепропетровской области

Друзья, на улице морозно. Одевайтесь потеплее!

А пока вы спали патрульные не забывают заботиться о тех, кто не всегда имеет тепло и уют.

Сегодня ночью на улице Гоголя прямо на проезжей части полицейские заметили собаку. Животное едва двигалось. Инспекторы остановились и подошли к ней. У собаки были заледеневшие лапы. Видно было, что пес очень замерз.

Патрульные отогрели собачку в автомобиле и вызвали представителей КП "Зооконтроль", которые забрали животное.

Не будьте и вы безучастны. В ближайшие дни прогнозируют мороз, поэтому обращайте внимание на нуждающихся в помощи.

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