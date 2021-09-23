В поисках хозяина: отчаянная собака проплыла 10 километров по реке Днестр

Бездомная собака проплыла по реке Днестр более 10 километров. Более того, прошло по берегу животное тоже примерно 10 километров.

Свидетелем истории о собаке стал львовский ученый Юрий Подлесный. Он еще вместе с 10 отдыхающими был на каяках Днестром, когда к их лагерю прибилось животное.

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Двое из отдыхающих – Григорий и его дочь – решили забрать собаку к себе в дом.

Собака привязалась к туристам

Господин Григорий, спасший собаку, вспомнил, что сначала ее заметили, когда туристы ночевали в первый вечер. Это было на реке Серет, которая впадает в Днестр.

Мы сплавлялись и увидели собаку. Подумали, классно, пошутили. Дети ее кормили. Утром проснулись и видим, что снова эта собака с нами,

– отметил мужчина.

На следующее утро лагерь свернули, и отдыхающие начали сплавляться по Днестру.

"Ни с того ни с сего, смотрю – а собака плывет! Там Днестр очень широкий. Метров 150 – 200, а он переплывает с берега на берег. Я просто был шокирован", – подчеркнул Григорий.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Собака плывет по реке: смотрите видео

Животное сравнили с Хатико

Когда сплав завершился, то Григорий с дочкой сели в машины и поехали домой. Однако отец с дочерью решили вернуться за собакой. Нашли животное на месте паромной переправы – сидело по ту сторону реки. Туристы назвали ее госпожа Лариса.



Георгий и его дочь с собакой / Фото с фейсбук-страницы Юрия Подлесного

Григорий подошел к паромщику и спросил, не видел ли он собаку с черным мехом. "А он говорит и смеется: "А вот ваш Хатико. На противоположной стороне ждет целый день". Солнце заходит, а там только ушки торчат".

Мужчина позвал собаку именем Лариса, а она отозвалась. "Она чух-чух – перебежала и переплыла ту реку", – рассказал Григорий.

Собака пока на Тернопольщине

Собака, которая отличается верностью, временно живет в городке Чертков на Тернопольщине. Туристы планировали забрать ее к себе домой, но живут на последнем этаже многоэтажки.

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Животное временно завезли к тетке в деревню. Хозяйка Мария Пристай отметила, что собака ведет себя спокойно.

Очень ласки хочет, а также играться и бегать. Воспитанная, кур, гусей, уток не трогает. Возле клеток кроликов сидит целый день,

– заверила хозяйка.

Для Ларисы ищут хозяев

Сейчас для собаки ищут того, кто бы взял ее к себе домой. Пока она ждет новых хозяев, то в селе уже успела подружиться еще с другими собаками.

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Животное хорошо относится ко всем четвероногим знакомым. Хоть повышенного внимания к себе не любит.

"Если кто-то ее возьмет, то не пожалеете. Гарантирую!" – подытожил Григорий.