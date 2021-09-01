Похожи на волка: в чем разница между хаски и аляскинским маламутом

И хаски, и маламуты привлекают очень много внимания своей необычной внешностью. Многие думают, что это одна порода собак, однако между ними есть существенная разница.

Обе породы собак выведены племенами, жившими в условиях постоянного холода. Именно поэтому песики имеют густую шерсть и чрезвычайно выносливы.

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История пород

Аляскинский маламут



Маламуты обычно намного больше хаски / Фото Unsplash

Одна из старейших и крупнейших арктических пород. Этих собак вывело племя малемутов, которое проживало на Аляске. Собаки помогали перевозить грузы и охотиться. Псы этой породы имеют крепкое здоровье, очень выносливы и приспособлены к сложным погодным условиям.

Сибирский хаски



Хаски меньше и быстрее, чем маламуты / Фото Unsplash

Этих собак вывели племена с северо-востока Азии. Во время "золотой лихорадки" в США спрос на ездовых собак значительно возрос. Поэтому хаски заполонили Аляску.

Хаски зарекомендовали себя как отличные ездовые псы. Они могли довольно быстро перевозить грузы на большие расстояния. Однако сибирские хаски не предназначены для большого веса: их "фишка" – в скорости, а не в выносливости и силе.

Основные различия между породами

Размер

Итак,а хаски способны быстро перевезти небольшой груз на большое расстояние.

Маламуты намного больше. Самцы этой породы весят до 40 килограммов и имеют рост 60 – 63 сантиметра.

Сибирские хаски весят около 20 – 27 килограммов и имеют рост до 60 сантиметров (самцы). Визуально хаски имеют более длинные ноги и узкое тело, чем маламуты.

Уши

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно

Хаски имеют более длинные и острые уши. У маламутов ушки небольшие, очень пушистые и довольно короткие.



У маламутов ушки меньше и круглее / Фото Dom-sobaki

Глаза

У хаски есть больше различных оттенков глаз. Они бывают голубыми, янтарными, коричневыми. Часто случается гетерохромия: когда правый и левый глаза животного имеют различные цвета.



У хаски бывает гетерохромия / Фото Unsplash

У маламутов глаза обычно карие.

Окрас

Хотя обе породы своей окраской напоминают волка, однако определенная разница между ними есть. У маламутов полностью белый низ живота от груди до кончика хвоста.



Маламуты имеют только "классическую" волчью окраску / Фото NashZelenyiMir

Хаски же имеют различные узоры на шерсти. Их окрас также разнообразен: бывают рыжие, серые, черные, "серебристые" хаски и так далее.



Хаски могут иметь разные цвета шерсти / Фото Unsplash

Темперамент

Обе породы очень активны и любят двигаться. Этих собак нельзя надолго оставлять одних дома.

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И хаски, и маламуты требуют специального воспитания и дрессировки. Для них важны длительные и изнурительные прогулки на природе. Часто это невозможно в условиях города и небольшой квартиры.