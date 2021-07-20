Похож на панду: необычного котенка спасли в Испании – фото

Этого малыша нашли брошенным в коробке. Спасателей животного сразу привлекла его оригинальная внешность.

Работники испанского центра помощи животным ADAC Cerdanyola приняли к себе эту девочку, а также 2 ее братьев. Малышей нашли в коробке в ужасном состоянии. Им были около 2 – 3 недель.

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Подбросили в мокрой коробке



Крошечного котенка нашли в коробке / Фото @giampicats

Волонтер Ольга сразу начала заниматься малышами. Им немедленно нужно было интенсивное лечение.

Коробка было мокрой и грязной, мы не знаем, как долго они пробыли там, перед тем как их нашли, – рассказывает Ольга.



Малыша спасали что было сил / Фото @giampicats

Выжила только Мари

К сожалению, из 3 малышей выжить сумела только маленькая Мари, похожая на панду. Она держалась изо всех сил, а опекуны делали все возможное и невозможное, чтобы спасти ее жизнь.

Когда Мари выздоровела, то стала очень ласковой кошкой. Она цеплялась за Ольгу после каждого кормления и хотела, чтобы ей уделили внимание.



Мари сумела выздороветь / Фото @giampicats

Кошка-панда нашла новых друзей

А потом крошечный котенок нашел друзей. Ольга опекалась еще 2 котятами: Кяро и Кандзуми. Они подружились с Мари и стали проводить время вместе.

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Мари играет

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Котенок-панда и ее приятель / Фото @giampicats

Сейчас кошка-панда наслаждается жизнью в компании друзей в своем временном доме. А уже вскоре Мари будет искать свой постоянный дом и любящую семью.

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