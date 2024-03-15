Дейнерис потеряла детей: слепые "драконы", обитающие под землей, сбежали на поверхность

Неожиданным открытием стало то, что подземные саламандры, также известные как ольмы (Proteus anguinus), проводят значительное количество времени над землей. Дело в том, что раньше считалось, что они живут исключительно под землей в своих подводных пещерах.

Странные существа массово начали покидать свои подземные пещеры. В новом исследовании ученые заметили существ, выходящих из своих укрытий на севере Италии.

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Слепые "драконы" сбежали на поверхность

Существа, которых когда-то считали дракончиками, провели миллионы лет в темноте, что привело к потере их способностей к зрению. Эти призрачные бледные существа полагаются на острый слух и обоняние, используя электрические поля, чтобы ориентироваться в окружающей среде.

Недавно ученые обнаружили, что существование олмов, уникального вида земноводных, может быть связано не только с подземной средой обитания.

Нам доступны лишь ограниченные наблюдения за этими слепыми дракончиками за пределами пещер, где они, как правило, живут,

– говорят авторы исследования.

Ученые и раньше замечали саламандр за пределами пещер, но тогда эти наблюдения считались случайными.

Неожиданно в 2020 году команда сделала важное открытие, наткнувшись на одинокого олма, плававшего в надземном источнике. Дальнейшее исследование показало, что это явление является более распространенным, чем считалось ранее. Наблюдения показали, что олмы часто всплывают на поверхность, даже днём, когда считалось, что это неблагоприятное время для спелеологов.

Олмы фактически слепые и имеют призрачно-бледный цвет / Фото iNaturalist

Исследователи на северо-востоке Италии обнаружили саламандр определенного вида в 15 источниках. В этой находке ученые смогли найти личинку этого вида, которая, по их мнению, является самой маленькой из когда-либо найденных в природе. По словам команды, эта личинка также является единственной, найденной вне пещер.

Интересным казалось то, что не было очевидных факторов, способных объяснить появление личинки на поверхности, например, наводнения. Ученые предположили, что это указывает на то, что представители этого вида способны размножаться в надземных источниках.

Как насчет их существования на поверхности?

В недавнем исследовании ученые проанализировали содержимое желудка 12 олмов и обнаружили, что пятеро из них потребляли дождевых червей. Интересно, что эти дождевые черви не принадлежали к тем видам, которые обычно встречаются в подземных средах. На основе этой находки ученые предположили, что олмы могут выходить на поверхность, чтобы питаться.

По словам автора исследования, доктора Рауля Маненти, олмам, предположительно, требуется огромное количество энергии, чтобы перемещаться между пещерой и источником на поверхности, однако это не останавливает их.

Не менее интересным казалось то, что олмы, как правило, довольно худые, однако некоторые из особей, найденных на поверхности, казались весьма пухлыми.