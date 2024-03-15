Дивні істоти масово почали залишати свої підземні печери. У новому дослідженні вчені помітили істот, що виходять зі своїх укриттів на півночі Італії.

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Сліпі "дракони" втекли на поверхню

Істоти, яких колись вважали дракончиками, провели мільйони років у темряві, що призвело до втрати їхніх здібностей до зору. Ці примарні бліді істоти покладаються на гострий слух і нюх, використовуючи електричні поля, щоб орієнтуватися в навколишньому середовищі.

Нещодавно вчені виявили, що існування олмів, унікального виду земноводних, може бути пов'язане не лише з підземним середовищем існування.

Нам доступні лише обмежені спостереження за цими сліпими дракончиками за межами печер, де вони, як правило, мешкають,

– кажуть автори дослідження.

Вчені й раніше помічали саламандр за межами печер, але тоді ці спостереження вважалися випадковими.

Несподівано у 2020 році команда зробила важливе відкриття, натрапивши на самотнього олма, що плавав у надземному джерелі. Подальше дослідження показало, що це явище є більш поширеним, ніж вважалося раніше. Спостереження показали, що олми часто виринають на поверхню, навіть вдень, коли вважалося, що це несприятливий час для спелеологів.

Олми фактично сліпі та мають примарно-блідий колір / Фото iNaturalist

Дослідники на північному сході Італії виявили саламандр певного виду в 15 джерелах. У цій знахідці вчені змогли знайти личинку цього виду, яка, на їхню думку, є найменшою з коли-небудь знайдених у природі. За словами команди, ця личинка також є єдиною, знайденою поза печерами.

Цікавим здавалося те, що не було очевидних факторів, здатних пояснити появу личинки на поверхні, наприклад, повені. Учені припустили, що це вказує на те, що представники цього виду здатні розмножуватися в надземних джерелах.

Як щодо їх існування на поверхні?

У нещодавньому дослідженні вчені проаналізували вміст шлунку 12 олмів і виявили, що п'ятеро з них споживали дощових черв'яків. Цікаво, що ці дощові черв'яки не належали до тих видів, які зазвичай зустрічаються в підземних середовищах. На основі цієї знахідки вчені припустили, що олми можуть виходити на поверхню, щоб харчуватися.

За словами автора дослідження, доктора Рауля Маненті, олмам, імовірно, потрібна величезна кількість енергії, щоб переміщатися між печерою і джерелом на поверхні, однак це не зупиняє їх.

Не менш цікавим здавалося те, що олми, як правило, досить худі, проте деякі з особин, знайдених на поверхні, здавалися вельми пухкими.