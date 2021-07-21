"Главное оставаться человеком": подробности спасения собаки в Киеве, взорвавшего сеть
Источник:ТСН
В Киеве во время страшной непогоды мужчина не спасал свое имущество и не прятался от потоков воды. Он бережно спасал щенка, который оказался в водном плену.
Спасителя зовут Виктор Олексенко, он работает охранником. СМИ нашли героя и расспросили о спасении животного детали.
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Спасение собаки: как это было
Видео спасения собаки во время бури быстро распространилось сетью и стало вирусным. Мужчина вместо того, чтобы прятаться от дождя, помогает псу. Он бережно переправляет его на доске через поток воды.
Собака очень испугался реки из воды на дороге и заметно нервничал. Тогда Виктор побежал за ним и когда вытаскивал из беды, даже пробил себе ногу.
Человек на доске переправил собаку, которая оказалась в потоке воды: смотрите видео
Пес Бармалей живет на стройке
Четвероногий герой видео – пес, который живет на стройке, где работает Виктор Олексенко. Двух щенков в будку охраны год назад принес руководитель фирмы. Потом две собачки: девочка Ника и мальчик Бармалей вместе с охранниками следят за строительством.
Пес Бармалей, спасенный в наводнение в Киеве / Скриншот с видео
Только кто-то посторонний или лишний идет, даже за забором на стройке, он сразу лает. Стресс, который собака почувствовал во время наводнения, уже прошел.
Виктор говорит: не ожидал, что его поступок так разнесется сетью. Он со скромностью отметил, что не мог бросить друга, ведь очень его любит. К тому же подтвердил: на его месте так бы поступил каждый.Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.