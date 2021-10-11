Подойдут для квартиры: 10 крупных пород собак, которые не линяют

Шерсть собаки в квартире может стать грандиозной проблемой. Некоторые песики линяют в течение всего года, другие же переживают период активной линьки весной и осенью. В любом случае шерсть составляет значительную проблему и требует регулярной уборки.

Однако существуют породы собак, которые не линяют. Такие псы есть и среди крупных пород. Если вы всегда мечтали о большом четвероногом друге, но не решались брать его в квартиру из-за шерсти, ознакомьтесь с этим перечнем больших собак, которые не линяют.

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Ксолоицкуинтли



Собака породы ксолоицкуинтли / Фото Freepick

Ксолоицкуинтли является одной из старейших пород собак. Их вывели в Южной Америке более 3000 лет назад. Ксоло бывают разных размеров, в том числе есть большой подвид породы.

У собак этой породы нет шерсти. Некоторые представители могут иметь небольшое количество жесткой шерсти на голове, лапах и кончике хвоста. Поскольку ксоло являются голыми, их нужно одевать в холодную и сырую погоду.

Комондор



Собака породы комондор / Фото hvost.news

Породу комондор вывели в Венгрии. Эти пси с впечатляющей внешностью помогали пасти скот. Такой внешний вид позволял собакам слиться со стадом овец и быть незаметными для хищников.

Их длинная белая шерсть закручивается в своеобразные дреды, которые не линяют. Однако кожа и мех собак нуждаются в трудоемком уходе, чтобы оставаться здоровыми и чистыми.

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Ризеншнауцер



Собака породы ризеншнауцер / Фото Getty Images

Самый большой из 3 шнауцеров: в этот подвид входят цвергшнауцер, мительшнауцер и ризеншнауцер. Порода была выведена в Германии. Этих собак использовали как для выпаса скота, так и для охраны. Сейчас шнауцеров считают служебными собаками. Впрочем, пес этой породы может быть и собакой-компаньоном.

Собаки этой породы имеют твердую, жесткую шерсть. Дважды в год их нужно водить на специальные груминг-процедуры – тримминг, а также вычесывать жесткой щеткой.

Эрдельтерьер

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце



Собака породы эрдельтерьер / Фото Getty Images

Этих собак называют "королями терьеров" из-за больших размеров. Эрдельтерьеры – замечательные охотники. В Великобритании, на родине этой породы, эрделей использовали для защиты городов от крыс.

Шерсть эрдельтерьера достаточно короткая и жесткая. Она не линяет, но, как и в случае с ризеншнауцером, требует стрижки и тримминга 3 – 4 раза в год. Также можно расчесывать эрдельтерьера щеткой, чтобы шерсть не запутывалась.

Афганская борзая



Собака породы афганская борзая / Фото Getty Images

Эти эффектные собаки родом из горных регионов Азии. Их использовали для охоты. Благодаря своей оригинальной внешности афганские борзые были верными друзьями знатных людей.

Шерсть этих собак напоминает волосы. У них нет подшерстка, который линяет. Однако "волосы" борзых требуют регулярного ухода: их нужно купать с кондиционером и расчесывать.

Бриар



Собака породы бриар / Фото Getty Images

Бриары родом из Франции. Там они пасли скот и оберегали жилище своих владельцев от воров. Бриары – большие и мощные собаки, которые любят прогулки и игры.

Шерсть бриара очень длинная и довольно грубая. Она имеет отличные водоотталкивающие свойства и защищает собаку от влаги и грязи. Бриары почти не линяют. Однако густая и грубая шерсть требует регулярного купания и вычесывания. На эти процедуры может уйти до нескольких часов в неделю.

Ирландский водяной спаниель



Собака породы ирландский водяной спаниель / Фото Getty Images

Этих собак используют для охоты. Благодаря густой шерсти они без проблем достают добычу из холодной воды и приносят хозяину. Характерной особенностью ирландского водяного спаниеля является густая, черная, кудрявая шерсть, покрывающая все тело, кроме хвоста. Хвост этих собачек всегда гладкий. Из-за этой характерной особенности собак стали называть "Крисиный хвост-спаниель".

Шерсть водяных спаниелей не линяет и считается гипоаллергенной. Однако они требуют регулярной стрижки, купания и вычесывания, чтобы выглядеть хорошо.

Стандартный пудель



Собака породы стандартный пудель / Фото Getty Images

Стандартный пудель является крупнейшим представителем породы. Эти псы характеризуются высоким уровнем интеллекта, они легко поддаются дрессировке и могут быть компаньонами для детей и пожилых людей.

Шерсть пуделей не линяет и является гипоаллергенной, но она очень быстро растет. Пуделя нужно стричь раз в 1 – 2 месяца, а также регулярно купать и расчесывать. Длинная шерсть пуделей дает поле для экспериментов: этих собачек можно стричь различными креативными способами.



Креативная стрижка пуделя / Фото American Kennel Club

Португальская водяная собака



Португальская водяная собака / Фото Getty Images

Эти красивые собаки в течение сотен лет помогали португальским морякам. Они прыгали с лодки на лодку, доставляя сообщения, доставали порванные сети и даже помогали загонять в сети рыбу.

У этой породы очень густая шерсть, которая защищает их от холодной воды. Собаки не линяют, а их шерсть считают гипоаллергенной. Португальские водные собаки могут иметь черный или коричневый с белым окрас.

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Французский жесткошерстный пойнтер



Собака породы французский жесткошерстный пойнтер / Фото Getty Images

Собака охотничьей породы. Этих пойнтеров вывели в Нидерландах. Сейчас их активно используют для охоты на птиц.

Жесткошерстные пойнтеры имеют прямую, густую двухслойную шерсть. Она не линяет, но требует регулярного вычесывания – по крайней мере раз в неделю.