Сколько боли в его глазах: сеть растрогало видео с алабаем, спасенным под Волчанском
Источник:сеть "X" @pogrebeckij
Ежедневно в зонах боевых действий украинские волонтеры, рискуя собственной жизнью, спасают наших маленьких друзей. Собаки, котики и не только, остаются брошенными из-за войны. Они переживают сегодняшние реалии так же тяжело, как и люди, – и это видно по их глазам.
В частности, такой случай произошел на днях под Волчанском Харьковской области, где оккупанты начали новое наступление. На эвакуацию дождался алабай, видео с которым растрогало соцсети.
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В глазах спасенной собаки так много боли
Собака породы алабай застряла во дворе частного дома вблизи Волчанска в результате непрерывных обстрелов со стороны российских оккупантов. Собака была вынуждена пережить пять дней одиночества посреди хаоса.
Храбрые украинцы рисковали своей жизнью, чтобы спасти животное из беды. В конечном итоге их действия привели к счастливому концу, несмотря на печальный характер истории и в целом ситуации.
Как это было: смотрите видео
Волонтеры, прибывшие на место, быстро освободили алабая из его вольера и, не теряя времени, повезли с собой на относительно безопасную территорию.
В глазах спасенной собаки можно заметить грусть и страх неизвестности одновременно. Однако он сумел пережить эти ужасные дни, и надеемся, дальше его ждут только светлые и мирные будни.
Ситуация в Волчанске: последние новости
- Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что оккупанты все еще не оставляют попыток прорвать оборону наших подразделений у Липцев, Волчанска, Старицы.
- Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности, и в городе Волчанск, который остается одной из главных целей россиян.
- Александр Сырский рассказал, что после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес большие потери в личном составе штурмовых подразделений. В то же время в районе Липцов враг также понес большие потери, перешел к активной обороне, а сейчас проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск