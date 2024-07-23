Это не совпадение: почему собаки удивительным образом внешне похожи на своих хозяев

Во время прогулки на улице можно заметить, что некоторые владельцы собак и их пушистые компаньоны имеют заметное сходство. Это не случайно, ведь между ними существует четкая связь.

Катрина Холланд, которая изучает собак, из благотворительной организации по защите животных Dogs Trust в Великобритании, говорит, что породистые собаки и их владельцы имеют внешнее сходство между собой, хотя это и не универсальное явление. Почему так происходит – далее в материале!

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Почему собаки внешне похожи на хозяев?

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что люди склонны сравнивать внешность собак и их владельцев, отмечая сходство между ними. Определенные аспекты внешности имеют большее значение, чем другие, в этом восприятии. В частности, оказалось, что черты лица, особенно глаза, играют ключевую роль в признании сходства между домашними животными и их человеческими аналогами, оттесняя на второй план размер и физическую форму.

Ученые сделали вывод, что собаки действительно могут быть похожими на своих хозяев на уровне восприятия людьми. Но почему эти домашние любимцы так похожи на своих владельцев? Могут ли люди выбирать собак, которые визуально похожи на них или же собаки со временем приобретают черты своих хозяев?

Другое исследование показало, что время совместного проживания человека и собаки не связано с их внешним сходством. Люди изначально выбирают собак, похожих на них,

– говорит Холланд.

Люди склонны выбирать собак, которые похожи на них самих, так же как они выбирают себе партнеров с похожими чертами. Исследование предполагает, что людей могут привлекать собаки со знакомыми характеристиками, которые они видят в себе.

На что еще обращают внимание люди при выборе собаки?

Ученые выяснили, что когда дело доходит до выбора собаки, на людей влияют не только внешние факторы. Исследование показало, что собаки и их владельцы имеют много общего с точки зрения модели личности "Большой пятерки". Эта модель, которую обычно используют для понимания человеческого поведения, также может пролить свет на отношения между человеком и его собакой-компаньоном.

"Большая пятерка" охватывает такие параметры личности, как:

экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, открытость опыту, нейротизм.

По словам Голланд, люди выбирают себе собак, которые не только чем-то похожи на них внешне, но и имеют похожее поведение.