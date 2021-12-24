Почему собака виляет хвостом: объяснение действий четырехлапого
Источник:Inverse
Хозяева часто замечают, как их любимцы активно виляют хвостом. Итальянские биологи рассказали, что это движение означает.
Для получения результатов ученые измерили направление виляния хвоста в ответ на разные эмоциональные стимулы. Например, это мог быть взгляд на чужого человека, кота, другого пса или хозяина.
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"У собак, движения влево и вправо управляются с помощью механизмов мозга, расположенных на другой стороне. Если собака двигает хвостом вправо, это связано с активностью левого полушария мозга, и наоборот, если собака двигает хвостом влево", – сообщил соавтор работы Джорджио Валлортигар.
Если собака виляет хвостом вправо, это значит, что она заметила знакомого человека. Также это может указывать на то, что собака хочет приблизиться к этому субъекту с положительным намерением.
Если влево – это значит на то, что она заметила незнакомого человека или существо, которое может казаться ей агрессивным.
Собака виляет хвостом / Фото The Everyday Dog Magazine
Кроме того, собачка часто виляет хвостом для выражения своего энергичного энтузиазма. Раньше была версия, что виляние из стороны в сторону может говорить о возбудимости или дружелюбии. Ее подтвердили дальнейшие эксперименты, показавшие, что положительное социальное поведение собаки и движения хвоста связаны.
Эмоциональный смысл определенных положений хвоста животного
- Если собака опускает хвост или прячет его между лапами, то это может говорить о том, что она обеспокоена, боится или просто покорна.
- Высокое поднятие хвоста – собака хочет приблизиться к другому животному или человеку.
- Мягкое виляние – неуверенность, присущая, например, при первой встрече с неизвестным человеком.
- Напряженное поднятие хвоста – животное тревожится или ощущает угрозу.
- Виляние хвоста из стороны в сторону – собака увлечена чем-то и настроена дружелюбно.
- Быстрое виляние – собака волнуется или восторженно наблюдает, но если при этом хвост торчит только вверх – собака демонстрирует агрессию.
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