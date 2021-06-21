Не спонсируйте жестокость: почему не стоит посещать дельфинарии и контактные зоопарки

В разгаре сезон летних отпусков. Отдых для людей, к сожалению, нередко предполагает посещение дельфинариев и контактных зоопарков, а также фотографирование с животными и катание на их спинах.

Конечно, держатели зверей будут убеждать вас, что за ними хорошо ухаживают и что такой образ жизни совершенно не вредит их здоровью. Но на самом деле это не так.

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Дельфины сходят с ума в неволе

Зоозащитники отмечают, ни один дельфинарий не может обеспечить надлежащих условий для этих млекопитающих. Такие заведения нарушают социальные группы животных и имеют слишком ограниченное пространство, из-за чего дельфины часто стрессуют.

Обычно, на воле они ежедневно проплывают примерно 150 километров, однако в бассейнах активные и социальные от природы существа просто стоят на месте, или плавают по кругу. Такое поведение для дельфинов является неестественным, отмечает специалист по современным и ископаемым морским млекопитающим и кандидат биологических наук Павел Гольдин.

Оно возникает как результат адаптации к стрессовым факторам и свидетельствует о достижении хронического стресса. Иногда в таком состоянии дельфины в неволе пребывают годами. В природе такое поведение можно наблюдать у животных лишь во время сна,

– объясняет зоолог.

Почему не стоит идти в контактный зоопарк

Ужасные условия содержания животных

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Большинство контактных зоопарков содержат животных в ужасных условиях. Зверей на всю жизнь лишают выгула, простора для прогулок и возможности размножения.

Животные страдают

От постоянного контакта с людьми животные буквально сходят с ума, а также получают регулярные травмы от слишком тесных объятий ребенка.

Распространение заболеваний

Во многих контактных зоопарках отсутствует надлежащий ветеринарный контроль. Через прикосновения посетителей от одного животного к другому могут передаваться инфекции. Это приводит не только к заболеваниям и смертности самих животных, но и к распространению вирусов среди посетителей, в том числе и детей.

Негативное влияние на ребенка

Хотя некоторые родители считают, что контактные зоопарки учат детей гармоничному сосуществованию с животными, на самом же деле такое развлечение формирует у ребенка искаженное представление. Они начинают воспринимать зверей как игрушку в своих руках.

Кроме того, нередко посещение таких заведений для детей заканчиваются укусами и царапинами от животных.

Это не просто сфотографироваться или покататься

В популярных туристических местах можно увидеть много бизнесменов, которые буквально пытают животных ради заработка. Весь день они держат под палящим солнцем обезьянку в человеческом костюме, енота в маленькой клетке или питона, которого переводят из рук в руки посетителей, которые фотографируются с ними на память об отдыхе.

Рядом с ними стоят усталые ослики и пони, или же более экзотические слоны и верблюды. Весь день они возят на своих спинах туристов.

И если для человека это "просто покататься или сфотографироваться", то для животных это:

Отлучение от семьи.

Жестокая дрессура.

Неправильное и вредное питание.

Отсутствие ветеринарного ухода, даже несмотря на то, что они довольно часто получают травмы.

Эксплуатация при любой погоде и самочувствии.

И самое главное это – неизбежная смерть, ведь для тех, кто предлагает такие услуги, животные являются лишь расходным материалом.

Не спонсируйте жестокость

Когда животные являются объектами обогащения, об их благосостоянии можно забыть, говорят зоозащитники. Однако, даже на отдыхе мы можем быть внимательными к ним, когда принимаем решения не поддерживать их эксплуатацию своими деньгами.

Не спонсируйте жестокость и откажитесь от услуг тех, кто пытает и издевается над животными!