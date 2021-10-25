Почему лев пытался спрятаться от буйволов на дереве: впечатляющие кадры хищника

Фотограф Нилутполу Баруа в национальном парке Кении "Lake Nakuru" сделал уникальные кадры. На них видно, как буйволы напали на льва.

Известно, что африканские черные буйволы принадлежат к рациону львов. Однако во время охоты хищнику важна их численность. Если льву не удалось отбить самого слабого от стада, то он сам может стать добычей.

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Именно это и увидел фотограф в национальном парке Кении. Лев спасался от буйволов на дереве, ведь они могли его затоптать или проткнуть рогами.

Однако хищник выбрал не лучшее убежище, ведь вес его тела тянул вниз по поверхности дерева. Лев рычал на стадо и отмахивался лапой с острыми когтями.



Лев на дереве / Фото Caters News

Это была игра в терпение. Одно неправильное движение, и лев упал бы жертвой разъяренных буйволов,

– отметил Нилутполу Баруа.

Однако льву повезло, ведь скоро буйволы разошлись, что позволило хищнику покинуть свое укрытие.



Лев отгонял буйволов / Фото Caters News

"Такое в дикой природе увидишь нечасто. Я был очарован редким моментом, который мне удалось увидеть собственными глазами. Я пытался успокоиться и просто наслаждаться происходящим, а также сделать больше кадров", — добавил Нилутпол.

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