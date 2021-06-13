Конечно, из-за этого мы любим их не меньше, но раздражаемся точно. Ветеринар Морин Мурити объяснила, почему коты так себя ведут, и рассказала как избавиться от такой не совсем полезной привычки.

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Почему кошки сбрасывают вещи

На самом деле есть несколько причин, почему кошки могут разыгрывать раздражающее для нас поведение. По словам Мурити, одной из них является то, что коты – природные охотники и их желание сбрасывать вещи может быть укоренено в добыче.

Они обычно используют свои лапы для тестирования незнакомых объектов в среде. Лапы котов очень чувствительны и поэтому они ими проверяют, незнакомы ли предметы в безопасности,

– говорит доктор Мурити.

Еще одной мотивацией кошек бросать вещи является то, что они пытаются привлечь внимание своего хозяина. По словам ветеринара, они любят, когда вы полностью отдаетесь им, поэтому любым способом стремятся получить вашу реакцию. И когда кошка разбивает вашу любимую вазу с цветами, в таких ситуациях нужно вести себя беззаботно, потому что эти действия она может связать с вашим вниманием.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina ®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

И, наконец, причиной досадных выходок кота может быть банальная скука. Когда кошки находятся в таком состоянии, то начинают искать себе развлечения в доме.



Когда коты скучают, они ищут развлечений / Фото unsplash

Как заставить кошек не сбрасывать вещи

Поскольку домашние кошки, которые не выходят на улицу, не могут удовлетворить свой врожденный интерес с помощью раздражителей на открытом воздухе, доктор Мурити советует назначать время для игры с подвижными предметами.

Эти предметы приятно отвлекают внимание, особенно у комнатных кошек, поскольку им не хватает свободы исследовать природу и заниматься спортом или играть,

– объясняет ветеринар.

Таким образом кошки освободятся от накопленной энергии, а вы исправите ситуацию, связанную со сбросом вещей.



Поиграйте с кошками / Фото unsplash