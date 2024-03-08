Почему кошки ночью спят рядом с людьми: убедительные причины

Коты – существа загадочные и полные необъяснимых поступков. При наличии в ее распоряжении домиков, мягких лежанок и других уютных местечек она ложится спать с человеком, свернувшись калачиком в ногах или у головы хозяина.

Ученые, которые заинтересовались таким вопросом, привели несколько доказательств, почему кошки спят рядом с людьми.

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Почему кошки ночью спят рядом с людьми?

Полный контроль

Кошка всегда наблюдает. Даже когда отдыхает. Поэтому она лежит с человеком или вовсе на нем, чтобы знать, когда он проснется и будет приветствовать его первым.

А еще питомец может массировать хозяина лапами, чтобы уж точно знать, что другие питомцы не посягнут на человека-любимца.

Любовь к теплу

Кошки любят тепло. Если днем любимое место кошки – кухня, теплое место возле батареи или нагретый солнцем подоконник, то ночью – это теплая кровать.

Старые привычки из детства

Малыши-котята спят с мамой-кошкой. Даже после взросления привычки у некоторых кошек сохраняются. Они считают кровать человека своим местом для сна. Отучить от ежедневного сна в постели человека питомца сложно.

Безопасность

Кошка, считая человека большим и более сильным хищником, идет спать к нему на кровать, зная, что человек ее точно защитит от опасности. Здесь она чувствует себя безопасно и спокойно.

Почему коты любят спать рядом с людьми / Фото Unsplash

Привлечение внимания

Когда кошке не хватает хозяйского внимания и ласки, она чаще всего ложится перед лицом владельца и начинает мурчать, напоминая о себе.

Доверие и любовь

Ложась на грудь, спину или ноги человека, или поворачиваясь спиной, кошка проявляет доверие. Особенно ценно, когда кошка начинает массировать хозяина передними лапками, а потом ложится рядом и заводит свою песенку. Глубокий и спокойный сон владельцу обеспечен.

Родной запах

Если котенка взяли от матери в раннем возрасте, то он быстро привыкает к запаху хозяина. Особенно нравится кошкам запах волос, пота человека. Поэтому котята стараются лечь поближе к шее, подмышек хозяина.

Стук сердца успокаивает пушистых малышей, поэтому они любят спать на груди хозяина. Так им кажется безопаснее и напоминает о матери.

Необязательно раскрывать тайны, которые прячут от нас кошки, когда ясно одно: кошки ищут в нашем лице защиту, любовь, заботу и тепло. Для нас накормить и приласкать питомцев – минутное дело, а для них это целая жизнь.

Заметим, у каждого опекуна кота хотя бы раз в жизни возникал вопрос – а знает ли пушистик свое имя. Если же так, тогда почему частенько игнорирует обращение? Ученые склоняются к мнению, что коты могут распознать свое имя, но не всегда выбирают откликнуться. Почему так происходит – читайте по ссылке!