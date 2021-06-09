Почему кошка виляет хвостом: 9 неожиданных сигналов кошачьего тела

Если с собаками все просто – виляет хвостом, значит, радуется, то с котиками ситуация совсем не такая однозначная. Узнайте, о чем хочет рассказать ваша кошка с помощью своего хвоста.

Ответственные хозяева котов всегда пытаются понять, что значат те или иные сигналы от любимцев. О чем может рассказать кошачий хвост?

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Кошка виляет хвостом

Если она делает это лениво и сдержанно, это может свидетельствовать о своеобразных кошачьих "размышлениях" (например, как прыгнуть на верхнюю полку). Если же кошка активно машет хвостом, значит, ей что-то не нравится и она может сделать "кусь".

Кошка держит хвост пистолетом

Если хвостик кошки уверенно смотрит вверх, это – хороший знак. Ваша любимица имеет отличное настроение, настроена дружелюбно и не против, чтобы ее почесали за ушком.

Хвост "вибрирует"

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Вибрирующий хвост свидетельствует об интересе / Фото Unsplash

Это свидетельствует о том, что кошка волнуется. Однако чаще всего это вибрация является положительной. Обычно коты ведут себя так, когда видят, как в их миску насыпают корм, либо же заметили птицу или иной объект для охоты.

Хвост опущен вниз

Свидетельствует о том, что кошка чем-то обеспокоена. Что-то тревожит или настораживает ее. Так животное может отреагировать даже на незнакомый запах.

Хвост похож на знак вопроса



Округлый хвостик может свидетельствовать об интересе / Фото Kot-Pes

Если вы видите такой хвост у своего любимца, это значит, что животное настроено вполне мирно. Возможно, оно хочет поиграть и пообщаться с вами.

Машет хвостом вверх и вниз

Если кошка так делает, лучше ее не трогать. Этот сигнал свидетельствует о том, что животное напугано или напряжено. Лучше всего – попробовать переключить его внимание на что-то приятное.

Распушила хвост

Если при этом кошка еще и выгнула спину и прижала уши к голове – это сигнал злобы и готовности к атаке. Или наоборот, кошка готовится защитить свою территорию или себя, потому что не видит возможности убежать.

Хвост опущен и зажат между лапами

Это сигнал того, что кошка очень боится. Она хочет будто стать меньше и незаметнее, поэтому максимально "сжимается".

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Если хвост "обнимает" кошку



Котик обнимает себя хвостиком для уюта / Фото Unsplash

Так ваша любимица делает себе уютный уголок и отдыхает. Поэтому не трогайте ее, а дайте насладиться теплом и покоем.