Почему дикие гуси могут летать вверх ногами: интересное объяснение ученых

Знали ли вы, что дикие гуси способны перевернуться в полете и продолжить свой путь таким странным способом? Узнайте, как они это делают и для чего им это нужно.

Умение летать вверх ногами может спасти диким гусям жизнь. Иногда перевернутого гуся везет поймать в объектив фотокамеры или снять на видео.

Читайте также Почему полезно приходить на работу с домашними любимцами: опыт компании Purina®

В Нидерландах сфотографировали перевернутого гуся

Нидерландский фотограф Винсент Корнелиссен сделал фотографию гуся, который перевернулся в полете. Это фото вызвало оживленное обсуждение в сети.

Однако фотография вполне реально. Почему этот гусь перевернулся в полете – неизвестно, однако такое иногда случается.

Украинский проект "По ту сторону новостей" провел целое расследование, чтобы доказать читателям, что фото перевернутого гуся не является подделкой.





Фотография, вызвавшая обсуждение / Фото Vincent Cornelissen / The Telegraph

Как называется такой способ полета

Такой способ называется "whiffling". В переводе с английского языка это означает "свист". На просторах сети можно найти немало видео с гусями, которые переворачиваются в полете. Правда, обычно они бывают достаточно плохого качества, ведь не каждая камера способна качественно заснять птиц в небе.

Почему гуси переворачиваются в полете

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию кормакоторый не только вкусный, но и полезный.

Переворачивание в воздухе дает гусям возможность быстро снизиться. Птицы теряют скорость и приземляются намного быстрее, чем если бы делали это привычным способом.

Ученые считают, что такое резкое снижение помогает гусям избегать нападения хищников. Также гуси могут резко приземляться, когда видят пищу.

Интересно Медведь нашел на свалке матрас и хорошенько отдохнул: забавные фото

Гуси переворачиваются в полете: смотрите видео

Замедленная съемка перевернутых гусей: видео