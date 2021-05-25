Центр по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендует не проявлять свою любовь к домашней птице. Врачи призывают американцев не целовать, а также не прижимать к себе кур, цыплят и петухов.

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Эти действия могут привести к попаданию микробов в рот и вызвать заболевание (сальмонеллез – уточнение 24 канала), – рассказывают в Центре.

В 43 штатах сейчас зарегистрировано 163 случая сальмонеллеза. 34 человека пришлось госпитализировать.



Медики считают, что причиной вспышки сальмонеллеза стали куры / Фото Unsplash

Медики связывают распространение болезни именно с контактами людей и домашней птицы.

Кроме кур, не советуют контактировать и с утками, даже если те выглядят милыми, чистыми и здоровыми.