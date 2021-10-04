Площадки для выгула животных в Киеве: куда сводить любимца

4 октября 2021 , 20:18
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Источник:

24 канал

Ко Дню защиты животных в Киеве открыли новую площадку для выгула животных. По этому случаю рассказываем о других подобных местах, где любимец может вдоволь набегаться и потренироваться.

Такие пространства отгорожены, поэтому там можно выгуливать собак без поводка. К тому же есть гигиенические пакетики, чтобы хозяева могли убирать за своими любимцами.

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Новая площадка возле парка "Победа"

Пространство для собак открыли, приурочив ко Дню защиты животных 4 октября. Это огражденное пространство площадью 550 квадратных метров, которое имеет элементы для тренировки. 


Место, где можно взять пакетик, чтобы выбросить собачьи экскременты / Фото "Киевзеленстроя"

Расположен он возле парка "Победа". Площадка – это совместный проект "Киевской городской больницы ветеринарной медицины", "Киевзеленстроя" и коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений. 


На площадке собачки могут тренироваться / Фото "Киевзеленстроя"

Во время открытия площадке хозяева могли зарегистрировать своих собак в Реестре домашних животных, сделать прививки от бешенства и чипировать их.

В октябре планируется также открытие подобной площадки в парке "Радунка".

Где располагается новая площадка для собак: смотрите на карте

Где в Киеве есть огражденные пространства для выгула собак

В киевских парках и скверах есть около 20 специально оборудованных пространств для выгула животных, сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой".

Как выглядят площадки для выгула собак / Фото "Киевзеленстроя"

Территории для выгула собак есть в парках: 

  • "Наталка" (для больших и малых пород собак),
  • "Радуга",
  • "Привокзальный",
  • "Вербовый гай",
  • парке на улице Шумского, 3,
  • в парке с водными объектами на Троещине,
  • в скверах на проспекте Правды, 70 – 76,
  • на проспекте Глушкова, 9Г,
  • на перекрестке улиц Ивана Гонты и Елены Телиги,
  • в сквере "Станкостроительный",
  • в парке "Совки",
  • в фитнес-парке "Озеро Лебединое".

Как отметил генеральный директор "Киевзеленстроя" Алексей Король, такие площадки нужны в городе.

Здесь можно выгуливать собаку без поводка, давать волю животным. Конечно, важно, соблюдать правила поведения, убирать за питомцами,
– отметил он.

"Киевзеленстрой" создает два вида подобных пространств для собак:

  • зоны для выгула собак (не оборудуются ограждением, элементами тренировок, но предусматриваются в зеленых зонах)
  • выгуливательно-тренировочные площадки (в которых есть специальные элементы дрессировки, забор по периметру, освещение и т.п., и которые предусматриваются в больших парках).
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Автор: Вероніка Климська