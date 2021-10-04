Площадки для выгула животных в Киеве: куда сводить любимца

Ко Дню защиты животных в Киеве открыли новую площадку для выгула животных. По этому случаю рассказываем о других подобных местах, где любимец может вдоволь набегаться и потренироваться.

Такие пространства отгорожены, поэтому там можно выгуливать собак без поводка. К тому же есть гигиенические пакетики, чтобы хозяева могли убирать за своими любимцами.

Полезное Собаки могут помогать лечить людей: в чем особенности канистерапии

Новая площадка возле парка "Победа"

Пространство для собак открыли, приурочив ко Дню защиты животных 4 октября. Это огражденное пространство площадью 550 квадратных метров, которое имеет элементы для тренировки.



Место, где можно взять пакетик, чтобы выбросить собачьи экскременты / Фото "Киевзеленстроя"

Расположен он возле парка "Победа". Площадка – это совместный проект "Киевской городской больницы ветеринарной медицины", "Киевзеленстроя" и коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений.



На площадке собачки могут тренироваться / Фото "Киевзеленстроя"

Во время открытия площадке хозяева могли зарегистрировать своих собак в Реестре домашних животных, сделать прививки от бешенства и чипировать их.

В октябре планируется также открытие подобной площадки в парке "Радунка".

Где располагается новая площадка для собак: смотрите на карте

Где в Киеве есть огражденные пространства для выгула собак

В киевских парках и скверах есть около 20 специально оборудованных пространств для выгула животных, сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой".

Как выглядят площадки для выгула собак / Фото "Киевзеленстроя"

Территории для выгула собак есть в парках:

"Наталка" (для больших и малых пород собак),

"Радуга",

"Привокзальный",

"Вербовый гай",

парке на улице Шумского, 3,

в парке с водными объектами на Троещине,

в скверах на проспекте Правды, 70 – 76,

на проспекте Глушкова, 9Г,

на перекрестке улиц Ивана Гонты и Елены Телиги,

в сквере "Станкостроительный",

в парке "Совки",

в фитнес-парке "Озеро Лебединое".

Как отметил генеральный директор "Киевзеленстроя" Алексей Король, такие площадки нужны в городе.

Здесь можно выгуливать собаку без поводка, давать волю животным. Конечно, важно, соблюдать правила поведения, убирать за питомцами,

– отметил он.

"Киевзеленстрой" создает два вида подобных пространств для собак:

зоны для выгула собак (не оборудуются ограждением, элементами тренировок, но предусматриваются в зеленых зонах)

выгуливательно-тренировочные площадки (в которых есть специальные элементы дрессировки, забор по периметру, освещение и т.п., и которые предусматриваются в больших парках).