Такие пространства отгорожены, поэтому там можно выгуливать собак без поводка. К тому же есть гигиенические пакетики, чтобы хозяева могли убирать за своими любимцами.
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Новая площадка возле парка "Победа"
Пространство для собак открыли, приурочив ко Дню защиты животных 4 октября. Это огражденное пространство площадью 550 квадратных метров, которое имеет элементы для тренировки.
Место, где можно взять пакетик, чтобы выбросить собачьи экскременты / Фото "Киевзеленстроя"
Расположен он возле парка "Победа". Площадка – это совместный проект "Киевской городской больницы ветеринарной медицины", "Киевзеленстроя" и коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений.
На площадке собачки могут тренироваться / Фото "Киевзеленстроя"
Во время открытия площадке хозяева могли зарегистрировать своих собак в Реестре домашних животных, сделать прививки от бешенства и чипировать их.
В октябре планируется также открытие подобной площадки в парке "Радунка".
Где располагается новая площадка для собак: смотрите на карте
Где в Киеве есть огражденные пространства для выгула собак
В киевских парках и скверах есть около 20 специально оборудованных пространств для выгула животных, сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой".
Как выглядят площадки для выгула собак / Фото "Киевзеленстроя"
Территории для выгула собак есть в парках:
- "Наталка" (для больших и малых пород собак),
- "Радуга",
- "Привокзальный",
- "Вербовый гай",
- парке на улице Шумского, 3,
- в парке с водными объектами на Троещине,
- в скверах на проспекте Правды, 70 – 76,
- на проспекте Глушкова, 9Г,
- на перекрестке улиц Ивана Гонты и Елены Телиги,
- в сквере "Станкостроительный",
- в парке "Совки",
- в фитнес-парке "Озеро Лебединое".
Как отметил генеральный директор "Киевзеленстроя" Алексей Король, такие площадки нужны в городе.
Здесь можно выгуливать собаку без поводка, давать волю животным. Конечно, важно, соблюдать правила поведения, убирать за питомцами,
– отметил он.
"Киевзеленстрой" создает два вида подобных пространств для собак:
- зоны для выгула собак (не оборудуются ограждением, элементами тренировок, но предусматриваются в зеленых зонах)
- выгуливательно-тренировочные площадки (в которых есть специальные элементы дрессировки, забор по периметру, освещение и т.п., и которые предусматриваются в больших парках).