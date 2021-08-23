Песик получил любимое лакомство и станцевал тектоник: вирусное видео

23 августа 2021 , 08:42
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Источник:

тикток theerin.michelle

Домашние животные часто удивляют хозяев своей искренностью и забавными выходками. Так, например, собачка Рут за лакомство выполняет странные ритуальные танцы.

Однажды хозяйка Рут сняла бурную реакцию своей собаки и запостила в тикток. За несколько дней видео оказалось в рекомендациях тиктока и набрало почти 25 тысяч лайков. 

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Собачка, которая радуется лакомству и танцует

Как указано в профиле хозяйки собачки, Рут – это итальянская борзая. Эта девочка очень эмоциональная и делает десятки гримас. Самое вирусное с ней пока – ритуальный танец радости после получения вкусности. 

Девушка подносит собачке лакомство в виде косточки и дает понюхать. Тогда Рут начинает энергично трястись, поднимать лапы вверх и изо всех сил танцевать.

Автор лаконично подписала его "Лапки вверх", однако пользователи уже придумали десяток других названий.

@ theerin.michelle

Лапы вверх!! ## щенки ## dancingchallenge ## italiangreyhound ## iggiesoftheworld ## iggiesoftiktok

♬ Руки вверх - Альпер Эри

Ритуальный танец заценили пользователи, которые вывели видео в рекомендации. У видео Рут уже более 200 тысяч просмотров. Пользователи, увидев этот танец, начали сравнивать ее с собой, тектоником и другими животными.

  • "У животных самые искренние реакции, этого не наиграть";
  • "Это я при виде пива";
  • "Это я впервые после того, как клубы открыли после карантина";
  • "Да это же танец тектоник, помните?" ;
  • "Милая обезьянка".

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Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.
Автор: Вероніка Климська