Песик получил любимое лакомство и станцевал тектоник: вирусное видео

Домашние животные часто удивляют хозяев своей искренностью и забавными выходками. Так, например, собачка Рут за лакомство выполняет странные ритуальные танцы.

Однажды хозяйка Рут сняла бурную реакцию своей собаки и запостила в тикток. За несколько дней видео оказалось в рекомендациях тиктока и набрало почти 25 тысяч лайков.

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Собачка, которая радуется лакомству и танцует

Как указано в профиле хозяйки собачки, Рут – это итальянская борзая. Эта девочка очень эмоциональная и делает десятки гримас. Самое вирусное с ней пока – ритуальный танец радости после получения вкусности.

Девушка подносит собачке лакомство в виде косточки и дает понюхать. Тогда Рут начинает энергично трястись, поднимать лапы вверх и изо всех сил танцевать.

Автор лаконично подписала его "Лапки вверх", однако пользователи уже придумали десяток других названий.

Ритуальный танец заценили пользователи, которые вывели видео в рекомендации. У видео Рут уже более 200 тысяч просмотров. Пользователи, увидев этот танец, начали сравнивать ее с собой, тектоником и другими животными.

"У животных самые искренние реакции, этого не наиграть";

"Это я при виде пива";

"Это я впервые после того, как клубы открыли после карантина";

"Да это же танец тектоник, помните?" ;

"Милая обезьянка".

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