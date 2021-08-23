Песик получил любимое лакомство и станцевал тектоник: вирусное видео
Источник:тикток theerin.michelle
Домашние животные часто удивляют хозяев своей искренностью и забавными выходками. Так, например, собачка Рут за лакомство выполняет странные ритуальные танцы.
Однажды хозяйка Рут сняла бурную реакцию своей собаки и запостила в тикток. За несколько дней видео оказалось в рекомендациях тиктока и набрало почти 25 тысяч лайков.
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Собачка, которая радуется лакомству и танцует
Как указано в профиле хозяйки собачки, Рут – это итальянская борзая. Эта девочка очень эмоциональная и делает десятки гримас. Самое вирусное с ней пока – ритуальный танец радости после получения вкусности.
Девушка подносит собачке лакомство в виде косточки и дает понюхать. Тогда Рут начинает энергично трястись, поднимать лапы вверх и изо всех сил танцевать.
Автор лаконично подписала его "Лапки вверх", однако пользователи уже придумали десяток других названий.
Ритуальный танец заценили пользователи, которые вывели видео в рекомендации. У видео Рут уже более 200 тысяч просмотров. Пользователи, увидев этот танец, начали сравнивать ее с собой, тектоником и другими животными.
- "У животных самые искренние реакции, этого не наиграть";
- "Это я при виде пива";
- "Это я впервые после того, как клубы открыли после карантина";
- "Да это же танец тектоник, помните?" ;
- "Милая обезьянка".
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