"Что упало, то мое": пес так хотел печенье, что должен был схитрить – видео поднимет настроение

Как и многие люди, домашние животные обожают вкусную еду. Некоторые ради вкусняшек выполняют команды, в то время, как другие, вынуждены выпрашивать у хозяев лакомства.

Но иногда, например, ретривер с недавно опубликованного видео был вынужден прибегнуть к хитрости, чтобы получить вкусности. Предлагаем Вам посмотреть кадры, которые сделают день намного лучше!

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Песик хитростью достал печенье

На опубликованном видео видно, что собачка заметила на столе печенье, которое ему, очевидно, сразу же захотелось съесть. И тогда у него в голове сложился хитрый план, который не даст ему славу "вора", или "попрошайки".

Что упало, то мое,

– видимо, подумал песик.

Как это было: смотрите видео

Так, чтобы не прослыть воришкой, смышленый пес решил уронить печенье на пол, считая, что после этого никто, кроме него, уже не захочет его есть. Так и случилось – миссия выполнена!

Неосторожная собака свалилась в пруд, приняв его за лужайку

Жители Янчжоу в Китае отправились на прогулку со своей собакой. По дороге они наткнулись на зазеленевший пруд, и начали снимать зрелище на камеру. Впоследствии момент действительно оказался удивительным.

Водоем был зазеленевшим и напоминал твердую поверхность, похожую на поляну. Очевидно, что пушистику хотелось почувствовать "зеленую травку" своими белоснежными лапами, но что-то пошло не так. Собака, недолго думая, плюхнулся в пруд, приняв его за обычную лужайку.

Конечно, собаку быстро спасли, поэтому случай получился комичным, а не трагическим. Впрочем, все могло бы закончиться иначе. Поэтому стоит внимательно следить за домашними любимцами рядом с водоемами!

В сети показали пса, который объездил почти весь мир

38-летний хозяин собаки, Сид Хендерсон из американского Нью-Йорка, часто путешествует по работе, связанной с автоматизацией складов, и берет домашнего мопса с собой.

Семилетний мопс Куму совершил около 250 авиаперелетов и за свою короткую жизнь увидел почти весь мир. Он уже побывал в Канаде, Южной Корее и Европе, где исследовал улицы Парижа, а также наслаждался пляжами Лиссабона.

Пес стал своеобразным инфлюенсером в сфере путешествий, собрав сотни тысяч подписчиков в Instagram и TikTok. О его удивительной истории – читайте по ссылке!