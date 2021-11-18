Пес "угнал" гольф-кар и устроил аварию: забавное видео

В Канаде пес захотел прокатиться на гольф-каре, пока хозяев не было дома. Как четырехлапый "угнал" транспорт – читайте в материале.

Благодаря домашней камере видеонаблюдения, хозяева смогли увидеть, как их пес решил прокатиться на гольф-каре.

Интересно Как собак учат помогать детям и взрослым: развитие канистеропии в Украине

Известно, что 10-летний английский мастиф, которого зовут Титан, сел в машину для гольфа и случайно нажал на педаль газа.

Неизвестно, как далеко заехал бы домашний любимец, если бы не авто хозяев, припаркованное рядом. Почти сразу в него врезался четырехлапый водитель гольф-кара. Титан совсем не испугался, а спокойно пошел дальше.

Дома хозяев ждало поврежденное авто и гольф-кар. Только после просмотра видео с камер наблюдения они смогли понять, что произошло за время их отсутствия.

Смотрите видео: как собака "управляла" гольф-каром

Важно Замерзли и проголодались: как помочь бездомным собакам и кошкам во время морозов

Какие комментарии люди оставляли под видео:

"Мне нравится, что после аварии он выходит и смотрит на повреждения".

"Это для тех случаев, когда вы сказали мне, что мы идем в парк для собак, но вместо этого взяли меня к ветеринару".

"Они никогда бы не поняли, что действительно произошло без камеры".

"Представьте себе, как вы объясняете по телефону автостраховой компании, что произошло. Они, вероятно, хотели бы посмотреть видео".