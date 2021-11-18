Пес "угнал" гольф-кар и устроил аварию: забавное видео
Источник:The South African
В Канаде пес захотел прокатиться на гольф-каре, пока хозяев не было дома. Как четырехлапый "угнал" транспорт – читайте в материале.
Благодаря домашней камере видеонаблюдения, хозяева смогли увидеть, как их пес решил прокатиться на гольф-каре.
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Известно, что 10-летний английский мастиф, которого зовут Титан, сел в машину для гольфа и случайно нажал на педаль газа.
Неизвестно, как далеко заехал бы домашний любимец, если бы не авто хозяев, припаркованное рядом. Почти сразу в него врезался четырехлапый водитель гольф-кара. Титан совсем не испугался, а спокойно пошел дальше.
Дома хозяев ждало поврежденное авто и гольф-кар. Только после просмотра видео с камер наблюдения они смогли понять, что произошло за время их отсутствия.
Смотрите видео: как собака "управляла" гольф-каром
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Какие комментарии люди оставляли под видео:
- "Мне нравится, что после аварии он выходит и смотрит на повреждения".
- "Это для тех случаев, когда вы сказали мне, что мы идем в парк для собак, но вместо этого взяли меня к ветеринару".
- "Они никогда бы не поняли, что действительно произошло без камеры".
- "Представьте себе, как вы объясняете по телефону автостраховой компании, что произошло. Они, вероятно, хотели бы посмотреть видео".