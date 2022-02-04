Пес работает кассиром во вьетнамском заведении: как обслуживает посетителей

Часто собаки также работают, как и люди. Они могут быть спасателями, искателями, охранниками, поводырями и курьерами. Герой звезды соцсетей устроился кассиром.

В социальной сети тикток пользователь опубликовал забавное видео с собакой. На нем четырехлапый работает в одном из местных ресторанов.

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Из-за пандемии COVID-19 владельцы заведения были вынуждены частично закрыться и работать, отдавая еду с собой. Кроме того, они поставили несколько пластмассовых стульев на улице, что позволило клиентам поесть там.

Еще одним изменением в работе стала помощь собак. Они научили четырехлапых брать деньги у клиентов и нести в кассу.

Смотрите видео, как работает собака:

Когда работник ресторана указывает на клиента, собака подходит к нему и берет из его рук деньги. Если покупателю нужно сначала отчислить необходимую сумму, собака ждет рядом.

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В комментариях люди восхищались таким работником.

"Работник года!"

"Надеюсь, у него отличная зарплата. Не зря же столько работает."

"Собака крутая, обеспечивает себя."

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