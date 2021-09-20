Пес попал в Книгу рекордов Гиннеса: чем особенные уши четвероногого

Черно-подпалый кунхаунд, которого зовут Лу, попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своей особенности. Известно, что собака имеет самые длинные уши среди четвероногих – 34 сантиметра.

Пейдж Олсен, которая является хозяйкой Лу, всегда замечала, что у ее любимца очень длинные уши.

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Измерить их длину она смогла только тогда, когда из-за пандемии COVID-19 мир закрылся на карантин. Тогда у женщины появилось больше времени, чтобы исследовать уникальность собаки.



Собака с самыми длинными ушами / Фото Guinness World Records​

Несмотря на большую длину ушей, Лу не требует особого ухода. Раз в месяц Пейдж проверяет их на чистоту, а зимой использует особую повязку и грелку. Это помогает собаке не чувствовать особого дискомфорта.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет

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Что известно о породе собаки

Кунхаунд – это собаки, которые были выведены в США для охоты в специфических условиях этой местности на енота, опоссума, пуму, медведя. Другое название этих собак – енотовые гончие.