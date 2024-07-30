"Счастлив, что увидел их – наши Карпаты": пес Патрон во время отпуска поднялся на Говерлу

Служебный пес Патрон, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину стал звездой соцсетей, имеет небольшой отпуск и времени зря не теряет. 29 июля пушистик поднялся на самую высокую вершину Украины Говерлу.

Путь был не легким, однако, как говорится в заметке собака счастлива, что увидела "наши Карпаты" и почувствовала себя "маленькой и большой одновременно". Об этом он написал в своем инстаграме.

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Пес Патрон поднялся на Говерлу

По словам Патрона, когда он "начал подниматься, то усталость гудела в ногах еще до первой долины. А дальше – красота без конца". Песик добавил, что главное верить в свои силы и все получится – и получилось.



Патрон, который работает со спасателями, поднялся на вершину украинских Карпат / Фото из инстаграма @patron_dsns

На странице добавляют, что пес Патрон "еще никогда не был так близко к облакам"

Смотрю на соседние горы, на бескрайние леса, на далекие долины и еще раз убеждаюсь: такой красивой является наша Украина. Михаил протягивает мне кусок сыра, потому что на спуск тоже нужны силы. Жую его и, кажется, подкреплюсь не только им...

- говорится в заметке.



Патрон на Говерле / Фото из инстаграма @patron_dsns

Кто такой Патрон?

Пес Патрон родился 20 июля 2019 года в Чернигове. Это собака-вынюхиватель взрывчатки, талисман Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который получил большую популярность во времена полномасштабной российско-украинской войны. Официальный символ Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при Министерстве внутренних дел.

По данным ГСЧС, до 19 марта 2022 года Патрон помог обнаружить более 90 взрывных устройств, установленных российскими войсками.

27 мая Патрон был награжден премией Palm DogManitarian Award – специальной наградой 75-го Каннского международного кинофестиваля за связь между людьми и собаками.