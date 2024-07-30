Шлях був не легким, однак, як йдеться у дописі собака щасливий, що побачив "наші Карпати" та відчув себе "малим і великим водночас". Про це він написав у своєму інстаграмі.

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Пес Патрон піднявся на Говерлу

За словами Патрона, коли він "почав підійматися, то втома гуділа в ногах ще до першої полонини. А далі – краса без кінця". Песик додав, що головне вірити в свої сили і все вийде – і вийшло.



Патрон, який працює із рятувальниками, піднявся на вершину українських Карпат / Фото з інстаграму @patron_dsns

На сторінці додають, що пес Патрон "ще ніколи не був так близько до хмар"

Дивлюся на сусідні гори, на безкрайні ліси, на далекі полонини і ще раз переконуюся: такою гарною є наша Україна. Михайло протягує мені шматок сиру, бо на спуск теж потрібні сили. Жую його і, здається, підкріплюся не лише ним…

— йдеться у дописі.



Патрон на Говерлі / Фото з інстаграму @patron_dsns

Хто такий Патрон?

Пес Патрон народився 20 липня 2019 року у Чернігові. Це собака-винюхувач вибухівки, талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій, який здобув велику популярність за часів повномасштабної російсько-української війни. Офіційний символ Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування, сформованого при Міністерстві внутрішніх справ.

За даними ДСНС, до 19 березня 2022 року Патрон допоміг виявити понад 90 вибухових пристроїв, встановлених російськими військами.

27 травня Патрон був нагороджений премією Palm DogManitarian Award — спеціальною нагородою 75-го Каннського міжнародного кінофестивалю за зв'язок між людьми та собаками.