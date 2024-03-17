"Самый умный" пес: хозяева были поражены словарным запасом своего четырёхлапого

В британском Шрусбери живет уникальный бордер-колли Макс, который бьет все рекорды в запоминании названий игрушек. Он считается самой "умной" собакой в стране.

Владельцы домашнего любимца, Мартин и Хелен Моррис, в течение семи лет учили его с помощью коллекции стоимостью 1 115 фунтов стерлингов. Он сумел овладеть немало слов, что редко присуще таким собакам.

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Пес Макс каждый вечер учит новые слова

Начиная с 12-недельного возраста, Макс каждый вечер осваивал новые слова во время специальной игры перед сном. Хозяева выкрикивали название, а собака должна была найти соответствующую игрушку среди сотен других.

Макс очень талантливый мальчик, и он должен стать известным. У нас есть 7 корзин для стирки, переполненных игрушками. Он знает каждую из них по имени, так что вы можете проверять его сколько угодно... Все равно он знает правильный ответ,

- рассказывает Мартин.

Пара не собирается останавливаться на достигнутом и в дальнейшем будет покупать своему питомцу новые игрушки, чтобы держать его в "тонусе".

Пес Макс / Фото SWNS

По их словам, на такие навыки ушло 7 лет. Хозяева читали об американской колли Чейзер, которая знала названия 1 022 игрушек, но не думают, что любая собака в Британии сумела бы превзойти их рекорд.

Мужчина покупает своему питомцу новые игрушки почти каждый день, но его любимой остается лев Лео – первый подарок.

Хозяева были поражены словарным запасом своего четвероногого / Фото SWNS

Интересно, что Макс научился идентифицировать свои игрушки, не нуждаясь в поощрении – лакомств или похвалы. Он только "улыбается" так, будто понимает каждое слово своих хозяев.