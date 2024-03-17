Власники домашнього улюбленця, Мартін та Хелен Морріс, впродовж семи років навчали його за допомогою колекції вартістю 1 115 фунтів стерлінгів. Він зумів опанувати чимало слів, що рідко притаманно таким собакам.

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Пес Макс щовечора вчить нові слова

Починаючи з 12-тижневого віку, Макс щовечора опановував нові слова під час спеціальної гри перед сном. Господарі вигукували назву, а песик мав знайти відповідну іграшку серед сотень інших.

Макс дуже талановитий хлопчик, і він має стати відомим. У нас є 7 кошиків для прання, переповнених іграшками. Він знає кожну з них на ім'я, тож ви можете перевіряти його скільки завгодно... Все одно він знає правильну відповідь,

— розповідає Мартін.

Пара не збирається зупинятися на досягнутому та й надалі купуватиме своєму вихованцю нові іграшки, щоб тримати його в "тонусі".

Пес Макс / Фото SWNS

За їх словами, на такі навички пішло 7 років. Господарі читали про американську коллі Чейзер, яка знала назви 1 022 іграшок, але не думають, що будь-яка собака у Британії зуміла б перевершити їх рекорд.

Чоловік купує своєму вихованцю нові іграшки майже щодня, але його улюбленою залишається лев Лео – перший подарунок.

Господарі були вражені словниковим запасом свого чотирилапого / Фото SWNS

Цікаво, що Макс навчився ідентифікувати свої іграшки, не потребуючи заохочення – ласощів чи похвали. Він лише "посміхається" так, ніби розуміє кожне слово своїх хазяїв.