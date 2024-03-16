Ферн була віддана в центр захисту котів у Воррінгтоні, Чешир (Англія), після того, як її попередній господар помер. Тепер тварина шукає новий дім, але ніяк не може знайти його.

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Який вигляд має "кішка-перевертень"?

Ферн вважається однією з усього двохсот у світі, і їй потрібен хтось, хто буде про неї піклуватися. Домашня тварина, яка є однією з небагатьох породи Lykoi, була взята в організацію Cats Protection, тому що її попередній господар помер.

Тварина має незвичайний зовнішній вигляд / Фото SWNS

Цих кішок називають "кішками-перевертнями", бо вони вкриті дивною сумішшю безшерстих і волохатих шматочків, а шерсть здіймається, як у перевертня, коли він сидить у певних позах.

Ліндсі Керр, керівниця центру з догляду за тваринами, просить усіх, хто вважає, що зможе полюбити цю "милу", але несхожу на інших кішку, відгукнутися на її пропозицію.

Ферн буде щаслива в спокійному будинку, де немає інших домашніх тварин і дітей. На жаль, до неї поки що мало хто проявляє інтерес, але ж вона дійсно мила дівчинка,

– поділилася Ліндсі.

У центрі їй було дуже важко, тому вона живе в однієї з патронажних сестер, де вона дійсно вилізла зі своєї шкаралупи. Ферн шукає спокійний дім, бо спочатку досить насторожена.

Кішка-перевертень Ферн / Фото SWNS

Коли вона тільки приїхала, її лікували від вушної інфекції, але після лікування все пройшло, і у неї є невелика кіста на голові. Але ветеринар сказав, що це не викликає занепокоєння.

У центрі додають, що вона стане прекрасним компаньйоном для того, хто шукає унікальну кішку. З моменту публікації повідомлення про Ферн на сторінці організації у Facebook, пост був наповнений емодзі з сердечками й коментарями користувачів "Я люблю її".