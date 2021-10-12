Пес "грозно" встретил хозяина из отпуска: смешное видео
Источник:InspireMore
Вернувшись из отпуска, хозяин надеялся увидеть радостного пса, что активно виляет хвостом. Однако вместо этого его ждал осуждающий взгляд четвероногого.
Хозяин не смог взять с собой в путешествие домашнего любимца – пса Ганнибала. Но и четвероногого друга не оставил, а отдал его в лучший отель для животных.
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По возвращении вместо радостного пса на мужчину ждал пронзительный взгляд. Боксер стоял прямо, опираясь лапами на край вольера. Он был весь напряжен и неподвижно смотрел на хозяина. Казалось, что Ганнибал пытался передать всю свою боль и гнев одним только взглядом.
Когда хозяин начал двигаться из стороны в сторону, на пса это совсем не повлияло. Он продолжал неподвижно стоять в той же позе.
В комментариях люди шутили и предсказывали, что дома хозяина ждет настоящая месть:
• "Мебель – мертвая, ваше тапочки – мертвые, чистый пол – мертвый".
• "Его глаза, кажется, говорят: "Помнишь меня, своего лучшего друга? Тот, кого вы бросили?".
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