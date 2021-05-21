Первые шаги собаки в новом доме: важные советы владельцу

Первое знакомство вашей новой собаки или щенка с новым домом может стать действительно выдающимся и захватывающим событием. Однако одновременно оно требует длительной подготовки, терпения и времени.

Что нужно сделать перед тем, как привести собаку домой?

Есть несколько вещей, о которых необходимо позаботиться еще до появления вашего нового любимца в доме. В течение первых дней пребывания любимца на новом месте, вам стоит посвятить время именно ему, а не организационной суете. О важных практических нюансах стоит позаботиться заранее.

Выберите для любимца ветеринара и получите его контактные данные. Если у вас нет ветеринара на примете, спросите рекомендации кого-нибудь из местных собачников по поводу хорошей клиники.

Это необходимо знать, чтобы в случае чего обратиться, если ваш любимец почувствует себя нехорошо или возникнет необходимость в его стерилизации.

К тому же ветеринар поможет подобрать вам дрессировщика, если возникнет такая необходимость. Как правильно обучать собаку командам, в каких случаях нужен дрессировщик и что категорически нельзя делать при обучении собаки, детальнее читайте по этой ссылке.

Когда собака у вас уже появится на нее следует прикрепить специальную идентификационную бирку, которая содержит ваши контактные данные.

Прежде чем собака придет в ваш дом, вам необходимо позаботиться о его базовых потребностях и купить принадлежности для кормления, ухода, сна и забав.

Что нужно приобрести:

Две миски : одну для еды, другую – для воды. Лучше купить керамическую или из нержавеющей стали – их проще очищать.



: одну для еды, другую – для воды. Лучше купить керамическую или из нержавеющей стали – их проще очищать. Нейлоновый или кожаный поводок и ошейник . Для того, чтобы научить вашу собаку спокойно гулять и не тянуть поводок со всей силы, скорее всего, вам потребуется приобрести мягкий намордник. Это облегчит процесс дрессировки и приучения к поводку и не позволит большой взрослой собаке сбить вас с ног.



. Для того, чтобы научить вашу собаку спокойно гулять и не тянуть поводок со всей силы, скорее всего, вам потребуется приобрести мягкий намордник. Это облегчит процесс дрессировки и приучения к поводку и не позволит большой взрослой собаке сбить вас с ног. Принадлежности для ухода за шерстью .



. Безопасные игрушки , в том числе для стимуляции двигательной активности.



, в том числе для стимуляции двигательной активности. Лежанку . Установите ее в тихом и спокойном месте вашего дома, подальше от шума и сквозняков.



. Установите ее в тихом и спокойном месте вашего дома, подальше от шума и сквозняков. Домашний вольер из сетки или коробку . Помните: щенкам очень нравятся всевозможные корзины и ящики, которые они могут превратить в свой неприступный замок. Если вы накроете коробку одеялом и положите в нее лежанку, то это сооружение станет настоящим гнездом для вашего питомца, в котором он сможет спрятаться и отдохнуть.



. Помните: щенкам очень нравятся всевозможные корзины и ящики, которые они могут превратить в свой неприступный замок. Если вы накроете коробку одеялом и положите в нее лежанку, то это сооружение станет настоящим гнездом для вашего питомца, в котором он сможет спрятаться и отдохнуть. Корм. Узнайте у заводчика или в собачьем приюте, чем ваш щенок или собака питалась раньше, и постарайтесь поддерживать этот рацион как минимум в течение недели. Потом вы сможете перевести его на новый рацион, если на то есть веские основания.

Когда щенок уже дома

Наверное, вы или все члены вашей семьи не можете дождаться времени активных игр с новым питомцем. Однако не стоит спешить – убедитесь, что вы предоставили своему новому любимцу достаточно времени для того, чтобы он немного привык к новой, незнакомой обстановке.

Надо сделать еще несколько вещей, когда ваш новый любимец уже будет дома:

Старайтесь уделить вашему новом любимцу достаточно времени , что поможет ему привыкнуть к незнакомой обстановке. Удаленная работа из дома или несколько выходных позволят вам провести время рядом с ним.



, что поможет ему привыкнуть к незнакомой обстановке. Удаленная работа из дома или несколько выходных позволят вам провести время рядом с ним. Подберите вашей собаке имя . Как только вы выберете то имя, которое вам нравится больше всего, сразу же начните использовать его при общении с собакой. Очень скоро четвероногий друг привыкнет к своей кличке и научится сразу же подходить к вам.



. Как только вы выберете то имя, которое вам нравится больше всего, сразу же начните использовать его при общении с собакой. Очень скоро четвероногий друг привыкнет к своей кличке и научится сразу же подходить к вам. Разработайте особые правила поведения , предназначенные для нового любимца. Очень важно, чтобы все члены семьи были о них осведомлены и обязательно их придерживались, ведь в противном случае щенка будет смущать то, что один человек позволяет ему делать вещи, которые запрещают все остальные.



, предназначенные для нового любимца. Очень важно, чтобы все члены семьи были о них осведомлены и обязательно их придерживались, ведь в противном случае щенка будет смущать то, что один человек позволяет ему делать вещи, которые запрещают все остальные. В любой ситуации сохраняйте спокойствие . Поверьте, окружить вашего нового питомца в первые дни его пребывания в доме чрезмерной заботой и любовью не трудно, однако вряд ли подобное проявление чувств будет полезным вашему четвероногому другу.



. Поверьте, окружить вашего нового питомца в первые дни его пребывания в доме чрезмерной заботой и любовью не трудно, однако вряд ли подобное проявление чувств будет полезным вашему четвероногому другу. Проводите со своим новым питомцем как можно больше времени . Если вы взяли отпуск, чтобы ухаживать за ним, постарайтесь подготовиться заранее и к тому периоду, когда выйдете на работу.



. Если вы взяли отпуск, чтобы ухаживать за ним, постарайтесь подготовиться заранее и к тому периоду, когда выйдете на работу. Если вы взяли собаку из приюта, заранее обсудите с его работниками те или иные предпочтения и вкусы избранное питомца . Вполне вероятно, что вы сможете сделать для вашего четвероногого друга то, что позволит ему быстрее привыкнуть к новой, незнакомой обстановке.



с его работниками те или иные . Вполне вероятно, что вы сможете сделать для вашего четвероногого друга то, что позволит ему быстрее привыкнуть к новой, незнакомой обстановке. Помните, что сначала ваш любимец может сильно волноваться или выглядеть подавленным и замкнутым. Не беспокойтесь из-за этого! Скорее всего, подобное поведение собаки вызвано избытком новых эмоций и переживаний.

Дальнейшую помощь и советы по уходу за новым питомцем, укреплению его здоровья и адаптации в новом доме вам могут предоставить ветеринар и заводчик, у которого вы купили вашего четвероногого друга.

Пусть новый любимец добавит в вашу жизнь радость, уют и веселье, будет здоровым, послушным и верным!