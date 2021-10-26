Пекинес "дежурил" в полиции в Ровно: как потерянного пса вернули владелице

Полиция Ровенщины вернула счастливой владелице собаку Симу. Дежурные полицейские впустили собачку породы пекинес в помещение Главного управления полиции в Ровенской области, разрешили ей поспать на диване, а между тем искали хозяев с помощью соцсетей.

Маленькая собака потерялась на прогулке. Песик искал свою владелицу изо всех сил и преодолел немалое расстояние. Пекинесу повезло, ведь его увидели работники Полиции Ровенской области.

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Собака ночевала в полиции

Неравнодушные полицейские впустили собаку на ночь и накормили. А утром опубликовали сообщения в соцсетях, чтобы найти владельцев собачки. Тем временем пекинеса расположили в одном из служебных кабинетов, где пес с удовольствием улегся на диван.



Пекинес выбрал себе место на диване / Скриншот с видео

Несколько часов по указанному в объявлении номеру никто не звонил. В соцсетях люди писали, что хотят забрать песика. Но к счастью, нашлась владелица собаки.

Около 11 часов раздался звонок и через несколько минут за своей любимицей приехала владелица. Радости у Симы, как и у Людмилы Николаевны, не было предела, – рассказывают в полиции.



Владельцев искали с помощью объявлений в соцсетях / Скриншот с видео

Хозяйка проплакала всю ночь

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет

Людмила Николаевна, владелица пекинеса Симы, проплакала всю ночь. А как только на улице рассвело, женщина пошла искать свою любимицу.

Она подходила ко всем встречным: прохожим, дворникам, заходила в магазины. Женщине повезло зайти в ветаптеку, где ей сообщили, что видели объявление о найденном пекинесе в Интернете.



Сима и ее владелица очень обрадовались / Скриншот с видео

Пенсионерке показали объявление – женщина сразу же узнала свою собачку. Не теряя времени, Людмила Николаевна отправилась за Симой.

Согретую, накормленную и уже счастливую собаку передали жительнице Ровно. Она искренне поблагодарила полицейских за спасение своей любимицы, – радуются счастливому финалу в полиции.

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Текст сообщения:

Трогательная история с Ровенщины

Вчера, 19 октября, этот маленький пекинес потерялся на прогулке. В поисках своей хозяйки собака преодолела немалое расстояние, пока ее не увидели полицейские Полиции Ровенской области.

Полицейские впустили ее на ночь, накормили, а уже утром в соцсетях начали поиски владельца. Тем временем пекинеса пристроили в одном из служебных кабинетов, где он с удовольствием облюбовал место на диване. Несколько часов по указанному в объявлении номеру никто не звонил, но желающих забрать собаку оказалось достаточно. А уже около 11 часов раздался звонок и через несколько минут за своей любимицей приехала владелица. Радости Симы, как и Людмилы Николаевны, не было предела. Женщина говорит, что всю ночь проплакала, а как только начало светать – отправилась на поиски. Каждого встречного спрашивала о четырехлапой: и дворников, и прохожих, и продавцов, но все напрасно. Зашла пенсионерка и в ветаптеку, где ей сообщили, что видели объявление в Интернете и показали пенсионерке. Владелица сразу узнала свою Симу и, не теряя времени, отправилась за ней. Согретую, накормленную и уже счастливую собаку передали жительнице Ровно. Она искренне поблагодарила полицейских за спасение своей любимицы.