Такого существа вы еще не видели: гигантский головастик "сжимается" в крошечную лягушку

Разнообразные обитатели нашей планеты не перестают удивлять ученых своими удивительными характеристиками. Среди них парадоксальные лягушки выделяются как поистине уникальный вид.

Свою жизнь они начинают как гигантские головастики, но по мере взросления превращаются в крошечных лягушек. Со временем они становятся втрое меньше. Как это возможно – узнайте дальше!

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Парадоксальная лягушка с возрастом становится меньше, чем на стадии головастика

Парадоксальные лягушки (Pseudis paradoxa), которых обычно называют уменьшающимися лягушками, встречаются исключительно в северной части Южной Америки и Таиланде.

Так выглядит процесс взросления парадоксальной лягушки / Фото Alienor.org

От других их отличает удивительная трансформация, поскольку взрослые особи обычно втрое меньше своей предыдущей стадии головастика. Это явление увлекло исследователей, побуждая их разгадать тайны, окружающие эти загадочные существа.

Большой головастик может достигать около 22 сантиметров длиной, тогда как размеры взрослой особи вряд ли превышают 8 сантиметров,

– говорят исследователи.

Было отмечено, что другие представители вида Pseudis также демонстрируют вариации размера. Однако именно парадоксальные лягушки претендуют на звание рекордсменов по длине головастика.

Что показывают исследования?

Недавнее исследование пролило свет на удивительное явление, наблюдаемое у головастиков. Выводы показывают, что хотя темпы роста головастиков совпадают с темпами роста других видов, их отличает постоянный рост и развитие.

Фактически, к тому времени, как эти головастики превращаются во взрослых лягушек, самцы уже способны производить сперму, что свидетельствует об их ранней зрелости. Между тем, яйца самок все еще находятся на стадии развития, которая обычно наблюдается у других видов во время раннего жизненного цикла молодой лягушки.

Парадоксальная лягушка с взрослением становится втрое меньше / Фото Wilson Lombana Riano

Еще одно исследование выявило увлекательные сведения о росте и развитии головастиков. Вопреки предыдущим предположениям было установлено, что головастики уже находятся на продвинутой стадии формирования или даже завершают ее к тому времени, когда трансформируются у взрослых лягушек.

Исследование также подчеркивает важную роль, которую играют удлиненные хвосты головастиков в их размерах. До того как они превратятся во взрослых лягушек, длина их морды может быть чрезвычайно похожа на длину взрослой лягушки.

Как у других лягушек?

Большинство других видов лягушек проходят не такой путь. Они начинают свою жизнь как крохотные головастики, которые растут и со временем превращаются во взрослых больших лягушек.

Но поскольку головастики парадоксальной лягушки растут дольше других видов и развиваются во время метаморфоза, взрослая особь дальше почти не растет. Простыми словами, во время метаморфоза головастик теряет свой особенно длинный хвост, вследствие чего лягушки "сжимаются".