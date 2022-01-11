Овчарка-патриотка покорила украинцев и стала звездой тиктока: волшебное видео

Государственная пограничная служба Украины поделилась видео с умной собакой по кличке Вайрис. Овчарка отлично выполняет команды и отвечает на лозунг "Слава Украине".

Вайрис стала настоящей звездой сети – видео с ней просмотрели более миллиона человек.

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Умное животное всегда отвечает на лозунг "Слава Украине". На это овчарка лает дважды. Видео с собакой в ​​"форме" взорвало сеть и собрало полтора миллиона просмотров в тиктоке.

Собака-патриотка Вайрис: смотрите видео

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые организму питательные вещества.

Овчарке Вайрис 3 года и она служит в Херсонской области. Умное животное покорило сеть своим четким исполнением команд "смирно" и "вольно", а также "патриотичным" лаем.

Видео с собакой набирают миллионы просмотров не только в тиктоке, но и в фейсбуке.