Овчарка-патриотка покорила украинцев и стала звездой тиктока: волшебное видео
Источник:фейсбук ГПСУ
Государственная пограничная служба Украины поделилась видео с умной собакой по кличке Вайрис. Овчарка отлично выполняет команды и отвечает на лозунг "Слава Украине".
Вайрис стала настоящей звездой сети – видео с ней просмотрели более миллиона человек.
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Умное животное всегда отвечает на лозунг "Слава Украине". На это овчарка лает дважды. Видео с собакой в "форме" взорвало сеть и собрало полтора миллиона просмотров в тиктоке.
Собака-патриотка Вайрис: смотрите видеоСобака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые организму питательные вещества.
Овчарке Вайрис 3 года и она служит в Херсонской области. Умное животное покорило сеть своим четким исполнением команд "смирно" и "вольно", а также "патриотичным" лаем.
Видео с собакой набирают миллионы просмотров не только в тиктоке, но и в фейсбуке.
Умная овчарка Вайрис покорила сеть: смотрите видео
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Текст сообщения:
Поздравляем миллионершу из Тиктока – служебную собаку Вайрис еще с одним миллионом – теперь и на Facebook. Сюжет Суспильного об овчарке, которая служит в Херсонском отряде, опубликованный на странице Госпогранслужбы накануне Нового года, уже охватил более 1,3 млн. аудитории соцсети, собрал более тысячи положительных комментариев и свыше 58 тысяч комментариев. Вайрис – коммуникабельная, поэтому сразу же фидбек фоловерам – поздравление с Рождеством!
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