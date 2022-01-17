Откопали из снега: в США чудом нашли пса, пропавшего еще летом

Хозяйка не могла найти сбежавшего пса и думала, что он погиб во время пожаров. Сильные морозы и снег помогли обнаружить четырехлапого.

В США собака, которую назвали Расс, исчезла еще в августе 2021 года. Четвероногий выпрыгнул из машины, когда его хозяйка уехала за город по делам.

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Обнаружив исчезновение любимца, она пыталась найти его. Однако из-за сильных лесных пожаров, которые тогда бушевали в США, ей пришлось быстро эвакуироваться. Хозяйка думала, что Расс погиб, однако через несколько месяцев он нашелся.

В декабре 2022 года местный лыжник нашел в лесу бездомного пса. Собака была под таким толстым слоем снега, что не могла двигаться. Спасти ее было сложно из-за сильных осадков и расположения на склоне горы.

Команда спасателей срочно отправилась на помощь, понимая, что еще ночь она может не пережить. Специальное оборудование помогло добраться и вытащить собаку.

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Благодаря микрочипу ветеринары быстро узнали, что пса зовут Расс и кто его владельцы. Четвероногий уже воссоединился со своей хозяйкой.

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"Собаки очень умные и сильные животные. Они способны выживать без воды и пищи в течение длительного времени. Мы не знаем, в каких ситуациях побывала эта собака, и как долго она была одна. Главное, что она жива", – прокомментировали спасатели.

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Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет