Отдых на море и спа-процедуры: как живут утки популярной блогерши

"Утки в космосе" – так называется проект девушки, которая содержит питомник этих птиц. Владелица уток снимает милые видео с ними и уже собрала немалую армию поклонников в соцсетях.

На космических уток подписаны более 1,5 миллиона человек в тиктоке, а еще 80 тысяч – в инстаграме. Хозяйка уток обожает своих подопечных: она позволяет им спать на кровати, плавать в кухонной мойке и играть со своим песиком.

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Бегают за человеком



Утята сопровождают свою владелицу / Скриншот с видео

Домашние утки ведут себя очень любопытно. Утята бегают за своим человеком следом, не оставляя его и на минуту.

Они также сопровождают девушку во время прогулок с собакой. Птенцы совсем не боятся идти в парк, где ведут себя воспитанно и вежливо.



Утята релаксируют в парке / Скриншот с видео

Уток берут на отдых

На милых видео утята отдыхают на море вместе с мужем девушки. Птенцы плавают на надувном круге и никуда не убегают. Эти милые малыши настолько приручены, что не покидают своих людей даже на мгновение.



Утята на море / Скриншот с видео

Показывают, как выращивать малышей

Хозяйка уток Тоня – профессиональная заводчица разных пород. Она показывает не только процесс "воспитания" малышей, но и то, как детеныши появляются на свет.

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Как вылупляются утята: видео

Кроме видео, Тоня публикует милые фото своих любимцев. Процесс выращивания уток происходит с огромной любовью и юмором – вероятно, именно этим блогер и покорила многочисленных пользователей сети.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проделками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которыхСбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

Больше фото уток и их владелицы смотрите здесь / Фото с инстаграма Ducks in Space