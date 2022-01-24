Отдал свою еду: соцсети покорило видео с доберманом, который заботится о хозяйке

Доберман стал известен в социальных сетях из-за своей воспитанности и заботе о хозяйке. Видео с поступком собаки набрало более миллиона просмотров.

Согласно ролику, женщина сидела за столом и имела на тарелке 2 котлеты, которые хотела попробовать. В это время вокруг нее бегал доберман.

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Собака держала в зубах металлическую миску и тоже очень хотела, чтобы ему дали что-нибудь вкусненькое. Он гремел посудой и активно привлекал внимание, пока не поставил тарелку на стол рядом с хозяйкой.

Женщина отдала ему 2 котлеты, а потом притворилась словно, обиделась на него. Заметив это, пес переложил еду в ее тарелку.

Смотрите видео: как собака беспокоилась о хозяйке

Такая реакция собаки удивила пользователей, поэтому они активно оставляли одобрительные отзывы под видео.

"У собаки действительно хороший самоконтроль, а женщина – хороший тренер".

"Доберманы – невероятно умные и сильные собаки".

"Это самое прекрасное видео! Урок, который должен изучить каждый из нас!".

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