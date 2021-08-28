От ворот поворот: самки-осьминоги бросают в надоедливых поклонников камнями

Ученые, наблюдая за осьминогами у побережья Австралии, обнаружили странную черту в их поведении. Так, они увидели самок, которые бросают снаряды и ил и в самцов. Это довольно редкое поведение среди животных: бросать что-то в представителя своего же вида.

Сначала считалось, что это или случайные попадания, или слишком сильные движения при обустройстве жилья. Но потом оказалось: это способ, которым самки "дают от ворот поворот" навязчивым кавалерам.

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Ученые сначала не замечали поведения самок

В 2015 году Питер Годфри-Смит из Университета Сиднея и его коллеги сняли на видео несколько сиднейских осьминогов в заливе Джервис. Это одно из немногих мест на песчаном морском дне, где осьминоги могут устраивать берлоги. Здесь, на небольшой территории, проживает необычайное количество этих животных.

Камеры фиксировали драки, брачные отношения и необычное поведение, которое команда называет "метанием."

Как метают камни:

Осьминоги удерживают под телом в своих щупальцах ил, водоросли или раковины.

Затем наклоняют сифоны и выстреливают струей воды в снаряды, продвигая их на расстояние до нескольких метров.

Считалось, что таким способом выбрасывают остатки пищи или копают логово. Впрочем, на видео также заметно, что осьминоги бьют других представителей вида брошенными предметами.



Осьминоги бросают предметы, отклоняя ухаживания / Wiki photo

Самки "отшивают" надоедливых самцов

Когда Годфри-Смит описал это поведение в 2015 году, он не был уверен, намеренно ли самки нацелены на других осьминогов или просто случайно попали в них. Теперь у команды есть больше видеоматериалов, а детальный анализ также выявил различия между бросками, нацеленными на других, и теми, что используются для расчистки логова.

В 2016 году одна самка осьминога 10 раз бросила ил на самца из соседнего берлоги, который пытался спариться с ней. Она смогла попасть в него 5 раз.

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В четырех таких случаях самец пытался уклониться, хотя это ему не всегда удавалось. При нацеливании на других, осьминоги чаще бросали ил, чем снаряды, и броски также были более энергичными.

Метание в других представителей вида – редкость среди животных

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Такое открытие важно не только для понимания поведения осьминогов, но и общего устройства субординации животных одного вида. Среди диких животных подобные "выпады" наблюдают только у нескольких видов, включая шимпанзе.

Это довольно редко. Особенно редко бросаются предметами в других представителей этой же популяции,

– рассказал Годфри-Смит.

Хотя метания, кажется, используется как форма нападения, команда не видела ни одного целенаправленного осьминога, который бы отвечал, атакуя или перебрасывая вещи обратно.

Команда решила обнародовать результаты исследования как препринт. Недавно опубликовали похоже исследования: предполагается, что белые медведи иногда используют камни или комья льда в качестве оружия. Они могут умышленно сбрасывать камни со скал на моржей.