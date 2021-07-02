От любви к обиде – один шаг: невероятные фото обиженных любимцев

Домашние животные готовы отдавать хозяевам всю свою любовь. Впрочем, иногда те "переходят границы", и животные сразу показывают свое недовольство.

Для того, чтобы обидеться, домашним животным не нужен серьезный повод. Они готовы показать недовольство даже по пустякам.

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Сон в вазоне / Фото Reddit

Например, этой собаке не понравилось, что хозяева погладили кота. Она уткнулась мордой в вазон и даже уснула в такой позе!

Плюшевый конкурент / Фото Reddit

Мягкие игрушки могут стать хорошим другом для детей. Но животные видят в них конкурентов, которые забирают хозяйственную любовь.

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей.

Выбирайте сбалансированные корма

чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Обиженный на работу / Фото Reddit

25-минут назад хозяин с любимцем вернулись с прогулки, после чего женщина села работать. Такие приоритеты не слишком понравились собаке.

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Не тот цвет / Фото Reddit

Против конуса собака не имеет ничего против. Но как только на неее надели девайс розового цвета, ее веселое настроение сразу исчезло.

Как ты мог меня покупать? / Фото Reddit

Купание – далеко не любимая процедура для кошек, простить которую они готовы не сразу.