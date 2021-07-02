От любви к обиде – один шаг: невероятные фото обиженных любимцев
Источник:The Epoch Time
Домашние животные готовы отдавать хозяевам всю свою любовь. Впрочем, иногда те "переходят границы", и животные сразу показывают свое недовольство.
Для того, чтобы обидеться, домашним животным не нужен серьезный повод. Они готовы показать недовольство даже по пустякам.
Интересно Какие тревожные симптомы у котов могут свидетельствовать о болезни
Сон в вазоне / Фото Reddit
Например, этой собаке не понравилось, что хозяева погладили кота. Она уткнулась мордой в вазон и даже уснула в такой позе!
Плюшевый конкурент / Фото Reddit
Мягкие игрушки могут стать хорошим другом для детей. Но животные видят в них конкурентов, которые забирают хозяйственную любовь.Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.
Обиженный на работу / Фото Reddit
25-минут назад хозяин с любимцем вернулись с прогулки, после чего женщина села работать. Такие приоритеты не слишком понравились собаке.
Кстати Любовь к животным не только в сердце: удивительные татуировки с домашними любимцами
Не тот цвет / Фото Reddit
Против конуса собака не имеет ничего против. Но как только на неее надели девайс розового цвета, ее веселое настроение сразу исчезло.
Как ты мог меня покупать? / Фото Reddit
Купание – далеко не любимая процедура для кошек, простить которую они готовы не сразу.