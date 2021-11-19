Остановили работу и спасли детенышей редкой кошки: достойный поступок фермеров

Сотрудники Лесной службы Индии спасли диких животных на одной из сельскохозяйственных ферм. Это удалось благодаря работникам, которые полностью остановили свою работу, чтобы позаботиться о семье котят.

Во время уборки урожая фермеры обнаружили в траве 5 малышей редкой камышовой кошки. Этот вид относится к тем, которые вымирают и защищены законом.

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Хотя мамы-кошки поблизости не было, фермеры надеялись, что она вернется. Они не трогали котят, а осторожно огородили их и остановили работу в поле.

Сотрудники Лесной службы, вызванные на место происшествия, установили несколько камер и стали ждать. Когда камышовая кошка вернулась, ее поймала одна из видеоловушек. Она несколько раз обошла поле, проверила все вокруг, а ночью по одному перетащила котят в лес.

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В комментариях под видео люди благодарили фермеров и сотрудников Лесной службы за "любовь к животным и хорошее отношение к природе".

Смотрите видео с камышовой кошкой: