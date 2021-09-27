Ореол слепой собаки: как простое устройство спасает животных с проблемами зрения

С возрастом или просто из-за болезни собаки, как и люди, могут терять зрение. Устройство с несколько метафорическим названием "ореол слепой собаки" может стать полезным инструментом, который позволит им легче передвигаться.

Ореолы слепых собак – средства, которые могут помочь собакам с частичной или полной потерей зрения лучше ориентироваться в пространстве. Его конструкция проста и с виду действительно напоминает ангельский нимб.

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Как устроен ореол для слепых собак

В основе средства – жилет, у которого есть карабин для поводка. В нем также есть специальные "пазы", в которые помещается алюминиевый или пластиковый круг. Жилет одевается на собаку, и круг образует вокруг его головы нимб.

Когда собака приближается вплотную к какому-то предмету, он стучится об него нимбом. Так можно предотвратить травмирование черепа, глаз, ушей и так далее.

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Слепой собака натыкается на ножки мебели ореолом, а не головой / Фото с aliexpress

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Ореол слепых собак предназначен для поддержки собак с различными заболеваниями зрения, в частности:

глаукома;

катаракта;

заболевания сетчатки вследствие приобретенной дегенерации;

потеря зрения вследствие диабета,

травмы глаз.

Ореол может быть полезным, позволяя им свободно передвигаться. Владельцам собак с недостатками зрения он дает немного покоя. Поскольку дома, например, не придется так сильно беспокоиться из-за того, что собака травмируется о стену или мебель.

Сколько стоит и где его найти

Ранее такие ореолы были "крафтовыми" и изготавливались на заказ. Сейчас же их можно найти в зоомагазинах или просто заказать на Aliexpress. В интернете цена ореола в среднем 300 – 400 гривен.