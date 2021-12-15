"Они – мои дети": трогательная история женщины, которая разыскала своих животных после торнадо

В американском штате Кентукки прошла серия сокрушительных торнадо, в результате которых пострадали сотни людей. Одной из них стала Стефани Матени, дом которой оказался в эпицентре стихии вместе с четырьмя домашними животными.

Стефани вместе с мужем развлекались на новогоднем корпоративе, место проведения которого расположено примерно в 50 километрах от их дома в Мейфилде. Там их ждали четверо любимцев – одна собака и три кошки.

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Они уже выехали обратно в Мейфилд, когда им позвонил товарищ, и посоветовал оставаться на месте. Иначе супруги рисковали вернуться в самый разгар торнадо. Пара остановилась в местном супермаркете Walmart, чтобы подождать.

Стефани вспоминает, что они вернулись в "черный, как смола" город. Она ничего не видела, кроме погнутых и сломанных деревьев. Дом супругов сорвался с фундамента и улетел на 15 метров. Все стены обрушились, а вокруг была мебель и другие вещи, которые превратились в мусор.

Но хуже всего было не это – нигде не было видно их домашних животных. Женщина думала, что все потеряла.

Я не могу родить ребенка, поэтому они – мои дети,

– поделилась Стефани.

Заручившись поддержкой кузена Стефани Пола, супруги начали поисковую операцию. Они переворачивали и разбирали все вокруг, чтобы найти своих любимцев в развалинах.

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Собаку по имени Леди нашли около инфракрасного обогревателя, который удерживал часть стены, кухонную раковину и плита. Если бы не обогреватель – спасти Леди не удалось бы, но он принял весь удар на себя. Четырехлапая оказалась счастливицей, и пережила стихию невредимой.

Кроме Леди, спасли и двух кошек – Мико и Афину. Но третью кошку Дину до сих пор не нашли.

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На первое время Стефани с мужем и питомцами остановились в отеле. Они говорят, что чувствуют себя счастливыми, несмотря на то, что будут вынуждены начать все заново.

Что известно о смертоносных торнадо в США

10 и 11 декабря пятью американскими штатами пронеслась серия сокрушительных торнадо. От стихии пострадали Арканзас, Иллинойс, Теннесси, Миссури, а наибольший ущерб понес Кентукки.

Уже известно о 74 погибших в Кентукки, но еще сотню человек до сих пор не нашли, поэтому количество жертв еще может увеличиться.

Президент США Байден назвал торнадо катастрофой федерального уровня и одним из величайших стихийных ударов в истории страны.

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