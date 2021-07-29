Олимпийский чемпион собственноручно связал диван для своих котов

Пловец Том Дэйли из Великобритании известен своим хобби – вязанием. Он вяжет одежду, декор и даже мебель для любимцев.

Однажды он смастерил для своей кошки диван. Своими изящными вязаными изделиями спортсмен Том Дэйли делится в инстаграме.

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Кошачий диван от олимпийца

Как рассказал пловец, диван он изготовил собственноручно несколько месяцев назад. Впрочем, коты полюбили его не сразу и не собирались на нем лежать. В конце концов, они стали устраиваться на него.

Я сделал этот кошачий диван несколько месяцев назад, и кажется, что наши кошки наконец полюбили его!

– написал олимпиец.

На фото, которые Том Дэйли добавил, видно, что киса не слишком охотно позирует для почти 200 тысячной аудитории читателей.



Кошка на диванчике, который связал Том Дэйли / Фото с его инстаграма

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Профиль Тома Дэйли в инстаграме заполнен вещами, которые он сделал: это свитера, платья, детская одежда, предметы интерьера.

В интервью Том Дэйли рассказал, что такое хобби отвлекало его и держало со "здравым смыслом" во время подготовки и участия в Олимпийских играх.

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Когда Том выиграл золотую медаль, то решил связать для нее чехол. Он пошутил, что не хочет, чтобы она поцарапалась. На одной стороне мешочка для золотой медали он связал флаг родной Великобритании, а на другом – флаг Японии – страны, где выиграл награду.