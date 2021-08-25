Оккупировали село, делают ДТП и кусают собак: почему капибары хулиганят в Аргентине

Согласно законам этой страны, капибар нельзя прогонять или уничтожать. Поэтому они чувствуют себя вполне свободно и мешают жить местному населению.

Жители элитного поселка Нордельта, что в Аргентине, недовольны поведением местных животных – капибар. Поселок расположен на болотах одной из крупнейших рек Южной Америки – Параны.

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Капибары свободно чувствуют себя в поселке. Они устраивают ДТП и нападают на собак. А еще – уничтожают газоны и оставляют слишком много экскрементов.



Капибары оккупировали поселок / Фото Gustavo Iglesias / La Nation

Местные экологи говорят, что капибары не виноваты. Животные просто вернулись жить в свою естественную среду – заболоченную местность. А там уже построили поселок, и живут люди.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашиваякоторый не только вкусный, но и полезный.

Зоозащитники изначально были против строительства Нордельты. Вероятно, ситуация с капибарами сможет привлечь внимание к уничтожению водно-болотных угодий в Аргентине.



Животные становятся причиной ДТП / Фото Gustavo Iglesias / La Nation

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