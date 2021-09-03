Огромный кит подплыл к туристке на лодочке и коснулся плавником: впечатляющее видео
3 сентября 2021 , 13:07Читати новину українською
Источник:ABC News
На невероятных кадрах можно увидеть, как морское животное медленно подплывает к каяку, на котором сидит туристка. Как в кино, кит прокручивается в воде и слегка прикасается плавником к лодке.
Это невероятное видео сняли в водах аргентинской Патагонии. Вид сверху раскрывает впечатляющую картину, героиней которой стала туристка в крошечном каяке.
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Как утверждают авторы пуликации ABC News, этот гигант – южный гладкий кит.
Южный гладкий китвид млекопитающих из семейства Китовых, ряда китообразных. Ученые относят его к разновидностям синего кита. Эти киты могут иметь длину до 18 метров и вес до 80 тонн.
Источник: Википедия
Кит подплыл к туристке: невероятное видео