Огромная коллекция монет: как голодный барсук неожиданно отыскал клад

На севере Испании произошло очень интересное событие. Благодаря лесному животному ученые заметили самую большую коллекцию римских монет, которую когда-либо удавалось найти.

Клад нашли возле норы барсука в муниципалитете Градо, что в Испании. Ученые считают, что животное отыскало монеты прошлой зимой, когда изо всех сил пыталось добыть еду.

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Клад заметили случайно

Прошлая зима в регионе была суровой, местность накрыл сильный снегопад. Вероятно, голодный барсук искал еду у своей норы и раскопал небольшую щель в земле.

Вместо еды зверь нашел монеты. Они не несли никакой пользы для голодного животного, потому и остались лежать у логова.



Лесное животное сумело откопать древние монеты / Фото Pixabay

Во время посещения пещеры Ла-Куэста вместе с местным жителем археологи заметили 209 монет у норы. Находку датируют 3 – 5 веком до нашей эры.

Ученые полагают, что монеты были изготовлены в Константинополе (современный Стамбул, Турция), а также в греческих Салониках.

Этот клад считают самой большой находкой римских монет, которая случалась когда-либо.

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